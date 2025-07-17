Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve ekibinin bu saldırgan tavrı asla kabul edilemez" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili ortak basın açıklaması düzenledi. TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, "Önce baş başa verimli bir görüşme ve ardından heyetler arası görüşmeyi gerçekleştirdik. İki ülke arasında var olan dostane ilişkileri gözden geçirmek ve nasıl geliştirilebileceğine ilişkin fikirlerinizi paylaşmak konusunda da oldukça verimli bir toplantı idrak ettik. Ayrıca iki ülkenin başkanları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Raman'ın müşterek vizyonları çerçevesinde her gün gelişmekte olan Türkiye Arnavutluk ilişkileri parlamenter diplomasi boyutuyla ne tür katkılarda bulunabiliriz; bu konuları ele aldık. Zaten parlamentolarımız arasında var olan dostluk grupları ve diğer iktisat komisyonları vasıtasıyla gerçekleştirilen ikili temasların arttırılarak sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Türkiye ve Arnavutluk çeşitli alanlarda ortak platformlarla var olan ve birlikte görüşlerini paylaşan iki dost ülkedir, iki müttefik ülkedir" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam ediyor olmasının Balkan coğrafyası için büyük riskler oluşturduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam etmekte olması ve bunun Türkiye'nin gayretlerine rağmen maalesef barışa çok yakınlaşmış olunmasına rağmen bu barışın gerçekleşmemiş olması dünya barışına büyük bir tehdit oluşturduğu gibi Avrupa için ve özellikle de Balkan coğrafyası için ilave riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla devam etmekte olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tesirlerinden de Balkan coğrafyasını mümkün olduğu kadar korumak ve burada ortaya çıkabilecek ilave riskleri yok etmek bakımından da barışçıl bir perspektife ihtiyaç olduğu, Balkan ülkeleri arasında istikrarı, güvenliği esas alan bir yaklaşım şart olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu ve ekibinin bu saldırgan tavrı asla kabul edilemez"

Konuşmasını devamında İsrail'in Suriye'nin güneyine gerçekleştirdiği saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bildiğiniz gibi Suriye'de uzun yıllar süren diktatörlükler ve on bir yılı aşkın süre devam eden kanlı bir iç savaştan sonra Suriye'de bütün toplum kesimlerini kuşatacak yeni bir yönetimin kurulması için bir imkan ortaya çıktı. Tekrar ifade etmek istiyorum ki Suriye yönetiminden ilk günden itibaren beklentimiz; Suriye'deki bütün farklı toplumsal kesimleri milli birlik etrafında toparlanmaları Suriye'nin toprak bütünlüğünde egemenliğini şüphesiz bir şekilde gerçekleştirerek ortaya koymasıdır. Bu çerçevede Türkiye özellikle dün Suriye'ye gerçekleştirilen azgın İsrail saldırılarını şiddetle kınadığını bir kere daha ifade etmek isterim. Uluslararası hukuku tanımayan, uluslararası sistemin hiçbir kurum ve kuralını dikkate almayan, dünyadaki hiçbir insaf ve vicdan ölçüleri içerisinde hareket etmeyen Netanyahu ve ekibinin bu saldırgan tavrı asla kabul edilemez. Bu bir devlet değil, bu bir devlet davranışı değil. Önüne geldiğine hak bildirmek isteyen bir mahalle kabadayısının davranışıdır. Bu kabul edilemez" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresinin onaylanmasının, Türk milleti kahir ekseriyetiyle bu saldırıların karşısında olduğunun manasına geldiğini belirten Kurtulmuş, "Bir kez daha dün akşam Meclis oturumları sırasında bütün siyasi partilerin Meclis Başkanlığı Tezkeresi'ne vermiş olduğu destek dolayısıyla buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. Farklı siyasi partiler bir araya gelerek Meclise sunmuş olduğumuz Tezkereyi yani İsrail'in Suriye'deki saldırganlığını kınayan tezkereyi onayladılar ve desteklediler" ifadelerini kullandı. - ANKARA