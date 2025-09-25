Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Neşet Ertaş'ı Andı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 13. yılında ünlü sanatçı Neşet Ertaş'ı andı. Kurtulmuş, Ertaş'ın Türk halkı üzerindeki etkisini ve sanatını vurguladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın yaratılış hikmetindeki sırrı 'goğnüyle' türkülerine işleyen büyük ozan Neşet Ertaş, sazı ve sözüyle Türk halkının birlik ve beraberliğini güçlendiren bir gönül eriydi. Ozanlık geleneğinde sönmeyecek bir ateş yakan 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı, vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
