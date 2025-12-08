TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması 28. Dönem Meclisi'nin önemli sorumluluklarından birisidir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her şeyden evvel Türkiye'ye net ikinci yüzyılına yaraşır, milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 28. Dönem Meclisi'nin önemli sorumluluklarından birisidir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan 2026 Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı.

Kurtulmuş, sabah saatlerinde İstanbul Çekmeköy'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda şehit olan özel harekat polisi Emre Albayrak'a Cenab-ı Allah'tan rahmet dieyerek, ailesine, emniyet camiasına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, bütçe komisyon sürecine değinerek, "Bu 40 gün süren komisyon görüşmelerinde 21 birleşim gerçekleştirilmiş, 77 oturumda yaklaşık 240 saat bütçe müzakere edilmiştir. Bu komisyon görüşmelerinde komisyon üyelerimiz dahil olmak üzere 271 milletvekilinin toplamda bin 353 kez söz talebi olmuş ve bu karşılanmıştır. Başka bir deyişle, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunan milletvekillerimizin yaklaşık yüzde 46'sı bu müzakerelere doğrudan katılım sağlayarak katkıda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, terörün ortadan kaldırılması amacıyla komisyon kurulduğunu hatırlatarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilerin kahir ekseriyetinin katıldığı bir komisyon marifetiyle son derece olgun bir demokratik ortamda fevkalade ciddi tartışmalar yapılarak cumhuriyetin ilk yüzyılının en yakıcı sorunu olan, en zor sorunu olan terörün ortadan kaldırılabilmesi için çok yönlü, çok katmanlı bir çalışma gerçekleştirilmiş. Konuyla ilgili toplumun bütün kesimleri dinlenmiş, şehit aileleri ve gazilerimizle başlayan ilk oturumla birlikte Türkiye'nin bütün sivil toplum kuruluşları, farklı kesimler, üniversiteler, akademi camiası fevkalade geniş bir şekilde dinlenerek dinleme faaliyetleri geçtiğimiz hafta itibarıyla sona erdirilmiştir. Şimdi bundan sonraki süreçte ümit ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan bu komisyon şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir raporu yazacak ve bu sorunun ve Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili genel perspektifimizde yazdığı bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaktır" dedi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir. Bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere, bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak çok üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonumuz da bu süreçte üzerine düşen Demokrasi Komisyonu'nun bir gereği olarak süreci en kalabalık şekilde bu noktaya kadar getirmiştir. Ümit ederim ki sonuç alarak Türkiye tarihinde önemli bir tarihi fırsatın, kazanılan bu fırsatın başarıyla sonuçlandırılmasına vesile olur."

Kurtulmuş, yeni ve sivil bir anayasa yapılmasının önemine işaret ederek, "Her şeyden evvel, Türkiye'ye net ikinci yüzyılına yaraşır, milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 28. Dönem Meclisi'nin önemli sorumluluklarından birisidir. Aynı şekilde demokratik standartlarımızı yükseltmemiz açısından, demokratik bir yeni meclis iç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasasının da gerçekten büyük bir olgunlukla ve siyasi hesapların dışında gündeme getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması ve sonuçlandırılmasını da ümit ve arzu ediyoruz" dedi. - ANKARA