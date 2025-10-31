TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yaklaşık 130 kurum ve kuruluş dinlendi"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yaklaşık 130 kurum ve kuruluşun dinlendiğini belirterek, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde atacağımız diğer adımlarla birlikte komisyon hem dinlemeler çerçevesinde hem de atılan adımların gerektirdiği çerçevede atılacak, yapılacak düzenlemelerle ilgili bir çalışmayı tamamlayacak ve raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tevdi edecektir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı. Komisyonda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iki önemli konunun altını çizerek, "Bunlardan birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak özellikle bu yaz ayları içerisinde büyük bir özveriyle, fedakarlıkla çalışarak belli bir noktaya getirdiğimiz, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun bir eseri olarak faaliyetlerini sürdüren, çoğunluk yerine çoğulculuk prensibini esas alan komisyonda bulunan her üyenin kendi görüşünü, fikriyatını rahatlıkla ifade edebildiği, tartışabildiği ve Türkiye'nin çok farklı kesimlerinden sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, meslek örgütlerinin, kanaat önderlerinin gelerek konuyla ilişkili fikirlerini, tekliflerini ortaya koyabildiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun öneminin altını çizmek isterim. İçinde bulunduğumuz bölgesel ve küresel şartlar, Türkiye'nin gerçekten artık terör meselesini tamamıyla geride bırakmasını, terör meselesini çözerek kalıcı barış ve kardeşliği sağlayacak adımları atmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu çerçevede komisyonumuz önemli bir çalışmayı sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla başlattığımız bu sürecin olgunlaşmaya başladığı bir dönemde de komisyonumuz bu ülkede barışın, huzurun, güvenliğin ve demokrasinin standartlarının yükselmesi için her türlü çabayı, çalışmayı ortaya koymaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Parlamenter diplomasiye değinen Kurtulmuş, "Günümüz dünyasında artan rolü ve bu rolü en iyi icra eden parlamentolardan birisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevcut durumunun altını çizmek isterim. Hemen hemen dünyanın her bölgesinde büyük krizlerin, büyük çatışmaların, büyük gerilimlerin yaşandığı, hiçbir bölgenin bu gerilimlerden ve çatışmalardan uzak durmadığı, duramadığı bir dönemden geçiyoruz. Öyle görünüyor ki önümüzdeki on yıl içerisinde dünyanın bu gerilimli durumu devam edecek, sürecektir. Biz manevraların peşinde değil, istikamet belirleyen bir ülke olmak ve tepki değil, ilke üretmek durumundayız. Bu çerçevede dış politikamızı bütün kurumlarımızla birlikte uygulamayı sürdürüyoruz. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hem dostluk grupları hem uluslararası asamblelerdeki varlığıyla uluslararası hemen hemen bütün platformlarda vardır ve Türkiye'nin sesini dile getirmeyi sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

"TBMM Başkanlığına 28. yasama döneminde 3 bin 340 kanun teklifi sunulmuştur"

TBMM Başkanlığının 28. yasama dönemindeki faaliyetlerine değinen Kurtulmuş, "TBMM Başkanlığına 28. yasama döneminde 3 bin 340 kanun teklifi sunulmuştur. Genel Kurul gündemine gelen 202 kanun teklifinden 110'u kanunlaşmıştır. Yüz kanun da Meclis Genel Kurulunda beklemektedir. Milletvekillerimizin hazırladığı 786 kanun teklifine Meclisimizin destek bürosunca destek verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 72 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi için inceleme raporları da bu destek büromuz tarafından ciddi şekilde takip edilmiştir. Bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi, ortak bildiri ve deklarasyonlarla da milletimizin iradesini Meclis kararları adı altında dünya kamuoyuyla, Türkiye kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu kapsamda 28. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 14 ortak bildiri ilan edilmiştir. Bunlardan 8'i İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumlarını kınamak, 3'ü ise güvenlik birimlerine ve kurumlarımıza yönelik terör saldırılarına ilişkin bildiri olarak ilan edilmiştir. 692'si geçen dönemden intikal edenler olmak üzere 28. yasama döneminde Karma Komisyona havale edilen tezkere sayısı 941 olmuştur. Dosyaların tamamı Karma Komisyonda olup, Genel Kurul gündeminde yer alan bir dokunulmazlık dosyası bulunmamaktadır" diye konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda 130 kurum ve kuruluş dinlendi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Kurtulmuş, "16 toplantı gerçekleşti. Yaklaşık bu toplantılarda 70 saate yakın çalışma yapıldı ve 3 bin 500 sayfaya yakın tutanak tutuldu. Bu toplantılardan sadece ikisi -bazı yanlış algılamaların önüne geçmek için söylüyorum- 16 toplantıdan sadece ikisi konumun ve konuşmacıların vereceği bilgilerin hassasiyeti dolayısıyla basına kapalı yapıldı. Onların hepsi de tabii ki kaynağı zapt altına alındı. Bu komisyonlarda değerli bakanlarımız, STK'larımızın değerli temsilcileri, başka şehit ve gazi yakınlarımız olmak üzere Türkiye'de farklı kesimleri temsil eden gruplar dinlendi. Sonuçta da yaklaşık 130 kurum ve kuruluş dinlendi. Bilgi ve görüşleriyle fevkalade güçlü bir müktesebat ortaya konulmuş oldu. Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde atacağımız diğer adımlarla birlikte Komisyon hem dinlemeler çerçevesinde hem de atılan adımların gerektirdiği çerçevede atılacak, yapılacak düzenlemelerle ilgili bir çalışmayı tamamlayacak ve raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tevdi edecektir" dedi. - ANKARA