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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye ile ilgili bir hedef olmadığını, bölgedeki tüm terör örgütlerinin fonksiyonsuz hale geleceğini ifade etti. İftar yemeğinde konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin istikrarının çevre ülkeler için ilham kaynağı olacağını vurgulayarak, çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye'nin istikrar merkezi olma rolüne dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye meselesi esasında sadece Türkiye'yle ilgili bir dilek, temenni ya da hedeften de ibaret değildir. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesiyle birlikte bu bölgedeki bütün terör örgütlerinin artık bir şekilde fonksiyonsuz hale geleceğini sadece Türkiye'nin değil çevremizdeki bütün ülkelerin de huzur ve güven içerisinde gireceğini ümit ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri, TBMM eski başkanları, TBMM başkanvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye konusuna değinerek, "Terörsüz Türkiye meselesi esasında sadece Türkiye'yle ilgili bir dilek, temenni ya da hedeften de ibaret değildir. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesiyle birlikte bu bölgedeki bütün terör örgütlerinin artık bir şekilde fonksiyonsuz hale geleceğini sadece Türkiye'nin değil çevremizdeki bütün ülkelerin de huzur ve güven içerisinde gireceğini ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Bu çerçevede şunun altını çizerek ifade etmek isterim. Türkiye'de var olan ve terörsüz Türkiye'ye hedefinin gerçekleşmesiyle daha da pekişecek olan bu istikrar ortamının bölge ülkelerimizin tamamı için bir ilham kaynağı olmasını temenni ediyoruz. Türkiye başka ülkelerde var olan ve bir an evvel bitmesini temelli ettiğimiz istikrarsızlıkları ithal edecek bir ülke olamaz. Onun için biz bölgemizdeki bütün gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Bir bölgenin birlik, beraberlik içerisinde daha güzel bir geleceğe hep birlikte hazırlanması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, yeni döneme ilişkin bilgi vererek, "Bu yeni dönemin birçok özellikleri var ama en bariz, en temel özelliği artık hiçbir devletin hiçbir bölgenin tek başına dünyayı yönlendirebilecek bir güce sahip olamayacağımız. Onun için yeni dönemin en bariz baskının çok kutupluluk ya da daha doğru bir ifadeyle çok merkezlilik olduğu aşikardır. Türkiye bölgesinin istikrar ülkesi olan bir ülke olmak bakımından inşallah önümüzdeki dönemde yeni dünyanın bu gelişmelerine en iyi şekilde cevap verecek, kendisinin öncülüğünde bölgemizi bir istikrar merkezi haline getirecek ve bir güç merkezi haline getirecektir. Yeni dönemde Türkiye'nin önüne birçok fırsat açıldığını, birçok yeni yolun açıldığını görüyoruz. Allah bizi birlik ve beraberlik içerisinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrı için söylediğimiz sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılını kurmayı nasip etsin. Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerine getirerek Allah'ın izniyle bu milletin beklediği, bölgenin beklediği huzuru, selameti, sükuneti ve kalkınmayı hep birlikte kuracağız inşallah" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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