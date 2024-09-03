TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Görüşmenin içeriği hakkında detay verilmedi, ancak iki liderin buluşması, siyasi gündemdeki gelişmelere dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.