TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Meşruiyet tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından yok hükmünde bir tartışmadır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuştu. Kurtulmuş, TBMM'nin halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği, karşılandığı ve milletin ihtiyaç duyduğu yasaların milletin gözetiminde yasalaştığı bir mekan olduğunu söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda yasama faaliyetlerinin yanı sırada millet adına devletin fonksiyonunu hakkıyla yerine getiren fevkalade önemli bir demokrasi platformudur. Hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli özelliklerinden birisi de sadece iç meselelere odaklanmak değil, aynı zamanda bölgemizin ve dünyanın meselelerine karşı da milletimiz adına duyarlı bir şekilde hareket etmek olmuştur. Bu çerçevede özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde başta bölgemiz olmak üzere dünyada yaşanan bütün önemli gelişmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşeni yapmış, bu sorumluluğu yerine getirmiş ve dünya parlamentolarına örnek olmuştur. Bu çerçevede özellikle son iki yıldır İsrail'in Gazze işgali başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına karşı açık aleni saldırıları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman bir olmuş, beraber olmuş, kenetlenmiş ve bu saldırganlığı, bu barbarlığı ittifakla kınamasını başarmış demokratik bir parlamento. Türkiye Büyük Millet Meclisi ayrıca bütün uluslararası platformlarda parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye'nin fikirlerini, görüşlerini, uluslararası alandaki önceliklerini başta Kıbrıs olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin hak ve hukuku olmak üzere millet adına dile getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, bu tarihi Komisyonun fedakar ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Artık milletin ayağına vurulmuş olan bu pranga geride kalacak. Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne tamamıyla tarihin gerisinde kalacak. ve inşallah hiç şüphem yoktur ki başaracağız, sonuç alacağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar olacak. Yine bu Komisyona katılan arkadaşlarımızın hepsinin gösterdiği yoğun çabalarla fikirlerimizi olgunlaştırdıktan sonra kararlarımızı, üç kararımızı da ittifakla aldık. İnanıyorum ki terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölge olacak ve Türkiye'nin uluslararası alanındaki gücünü arttıracaktır" şeklinde konuştu.

Yeni anayasa ve İç Tüzük vurgusu yapan Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz bu parlamentonun üzerinde önemli sorumluluklar da vardır. Bunlardan birisi günün gereklerine uygun çağdaş, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı, yeni bir anayasayı hazırlama sorumluluğudur. Aynı şekilde Meclis'te herkesin sesini daha güçlü, daha etkili olabilmesini sağlamak için yeni bir Meclis İç Tüzüğü çalışmasını da ortaya koymak durumundayız. Türkiye siyasetinin demokrasi çıtasını yükseltmek için Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda da yeni düzenlemeler yapmak, hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisinden önemli beklentilerdendir" diye konuştu.

"Türkiye'deki yönetimle ilgili dile getirilen meşruiyet tartışmaları TBMM bakımından yok hükmünde bir tartışmadır"

Meşruiyet tartışmalarına işaret eden Kurtulmuş, "Son olarak şunu da ifade etmek isterim: Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından yok hükmünde bir tartışmadır. Çünkü Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır; o da bizatihi milletin iradesidir, milletin verdiği meşruiyettir. Milletten başka hiçbir gücün, iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı ne de bir haddi olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte hep beraber farklı kanatlarıyla, farklı fikirleriyle milletin fikirlerinin tecelli ettiği bir yerdir ve siyasi meşruiyetin de yegane ve hiçbir şekilde sarsılmaz kaynağıdır" dedi.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve diğer yetkililer katıldı. - ANKARA