TBMM Başkanı Kurtulmuş, Memur-Sen Başkanlar Kurulunu kabul etti Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anayasa değişikliği çerçevesinde ailenin korunması, ailenin ana ve babadan müteşekkil ve evlilik bağıyla oluşan kutsal bir müessese olduğu, Anayasa'da da şek şüpheye yer bırakmayacak şekilde sarahatle yer almalıdır." dedi.

Kurtulmuş, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanlarını kabul etti.

Meclis Başkanlığı Divan Salonu'ndaki kabulde Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, ailenin korunmasına yönelik Anayasa değişikliği talebiyle Memur-Sen tarafından 81 ilde yürütülen "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası kapsamında 5 milyon 293 bin imzanın bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanı Kurtulmuş'a takdim etti.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından, en büyük emek örgütlerinden Memur-Sen'in Türkiye genelinde 5 milyon 293 bin imzayı toplamasının fevkalade değerli ve önemli olduğunu söyledi.

Aileyi tahrip etmeye dönük olarak küresel ölçekte büyük bir kampanyanın yürütüldüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu, bugünün işi de değildir. 1970'lerden itibaren başlayan, sürekli adım adım ilerletilen ve bugün gelinen noktada da artık toplumların kök hücresi olan aileyi berhava etmeyi kendisine hedeflemiş olan birden çok akımla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Kurtulmuş, bunların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu, siyaset üstü bir meseledir hatta din ve diyanet üstü de bir meseledir. Sadece Türk toplumuna, Müslümanlara ait bir hassasiyet değil dünyanın her yerinde toplumun geleceğini önemseyen, aileyi toplumun ana çekirdeği olarak kabul eden herkesin, toplumlarının geleceğine sahip çıkmak bakımından ailesine sahip çıkması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki istatistiklerin de aile konusunda kuvvetli bir alarm zilinin çalmakta olduğunu gösterdiğinin altını çizen Kurtulmuş, özellikle dijital çağın şartları çerçevesinde çekirdek aileye dönmüş aile yapısının artık tamamıyla dağılmaya başladığı bir süreçte ailenin, gerçekten önemli bir şekilde ele alınmasının, korunmasının ve geliştirilmesinin her ülke için milli bekasının zorunlu şartı olduğunu vurguladı.

"2025'in 'Aile Yılı' olarak kabul edilmiş olması da fevkalade önemlidir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, aile konusundaki hassasiyetleri dolayısıyla Memur-Sen'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2025'in 'Aile Yılı' olarak kabul edilmiş olması da fevkalade önemlidir. Bir farkındalık oluşturmak bakımından sizin bu imza kampanyanız da bütün milletimizi ciddi şekilde harekete geçirecek bir uyarı, bir işaret fişeğidir. Ellerinize sağlık, imza atan bütün yurttaşlarımıza teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Ümit ediyorum, Anayasa değişikliği çerçevesinde ailenin korunması, ailenin ana ve babadan müteşekkil ve evlilik bağıyla oluşan kutsal bir müessese olduğu, Anayasa'da da şek şüpheye yer bırakmayacak şekilde sarahatle yer almalıdır. Bu bakımdan bu dilekçenizi, bu toplumsal talebe yaptığınız öncülüğü önemsediğimi bildirmek isterim."

Kurtulmuş, Türkiye'de artık başörtülülerin her yerde bulunduğunu ve olması gerekenin de bu olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki uzun yıllar memlekette anormal olan, insanlık dışı olan ve temel insan hak hürriyetlerine aykırı olan uygulama, bir zulüm aracı olarak, toplumu terbiye etmek, hizaya sokmak için uygulandı. Bunlar geride kaldı ama şimdi bu geride kalmış olan dönemi hatırlayarak bunun da anayasal güvence altına alınması, hükümetlerin uygulamasının dışında, kim iktidara gelirse gelsin, Anayasa'daki güvence dolayısıyla insanların bu haklarına kimsenin dokunamayacağı bir Türkiye'yi kurmak, hepimizin boynunun borcudur."

Mecliste yeni bir Anayasa yapmanın mümkün olduğunu ve Parlamento aritmetiğinin de buna çok daha önemli politik zemin hazırladığını düşündüğünü belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Meclis Başkanı olduğum ilk günden itibaren çeşitli vesilelerle yeni Anayasa yapmanın bu Parlamentonun boynunun borcu olduğunu, millete karşı bir sorumluluğu olduğunu, yeni Anayasa'nın sivil, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı, çağın gereklerine uygun ve milletin ihtiyaçlarını, demokratik taleplerini karşılayan bir anayasa olması gerektiğini, bunun için parlamentoda bu kadar yüksek bir temsil olmasına rağmen sadece partilerin görüşlerinin değil sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, akademi çevrelerinin, hukuk çevrelerinin görüşlerinin de alınarak iyi bir hazırlık süreciyle, olgunlaştırılmış bir tartışma sonucunda hazırlanacak olan metinlerin parlamentoda büyük bir çoğunlukla kabul edilmesini arzu ederiz."

Kurtulmuş, çalışmalarını bu istikamette sürdürdüklerini dile getirerek, "Siyasi bazı gerilimler dolayısıyla planladığımız takvimden biraz sarkmalar olsa da bu takvimin yürüyeceğini ve Türkiye'de bir Anayasa yapım sürecinin parlamentonun sorumluluğu altında olduğunu ifade etmek isterim. Sizin bu imzanız da bu süreçte sivil toplum bakımından TBMM'ye ilk müracaat olarak gelmiş oldu. Sizler vasıtasıyla açıklamak isterim, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, 'Benim de Anayasa ile ilgili bir teklifim vardır.' diyen bütün kesimlere kapımızın açık olduğunu, TBMM çatısı altında bütün bu tekliflerin değerlendirileceği bir birim vasıtasıyla konunun olgunlaştırılacağını ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Başörtüsü konusunun anayasal güvence altına alınması" talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, bu konuda birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yalçın, temel taleplerinin, ailenin anayasal güvence altına alınması olduğunu, bu konuda ülke genelinde düzenledikleri imza kampanyası ile 5 milyon 293 bin imzayı 3 ayda topladıklarını anlattı.

Ailenin toplumun temeli olduğuna dikkati çeken Yalçın, imza kampanyasında 2 temel noktayı ön plana çıkardıklarını belirterek, "Aile Yılı çerçevesinde özellikle 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Ailenin temeli evliliktir.' şeklinde Anayasa'da bir değişiklik yapılarak ailenin anayasal güvenceye alınmasını önemsiyoruz." diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, diğer imza konusunun ise kamuda çalışan kadınların kılık kıyafet yönetmeliğiyle alakalı olduğunu söyleyerek, "Burada kılık kıyafet özgürlüğü, başörtüsü konusu yönetmelikten ziyade anayasal güvence altına alınarak bu tartışma toplumun gündeminden tamamen çıkarılsın." dedi.

Kabulde TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Öztürk, Levent Uslu, Soner Can Tufanoğlu, Hacı Bayram Tombul, Ali Yıldız, Ramazan Çakırcı ve Hamza Öksüz ile Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da yer aldı.