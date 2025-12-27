Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Ersoy'un bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele destanımızın adeta manifestosu olan İstiklal Marşı'mızın şairi, büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Onun mısralarında milletimizin bağımsızlık mücadelesi, ecdadımızın izzeti, şanlı bayrağımızın hürriyeti ve imanla yoğrulmuş direniş ruhu vardır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
