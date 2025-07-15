TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma ruhunun önemine işaret ederek, "Şimdi milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da ileriye götürerek, Türkiye'nin tam manasıyla bir terörsüz Türkiye olmasını sağlayarak, bütün terör örgütlerinin geride kaldığı, silahların geride kaldığı, tam manasıyla barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin bir yönüyle büyük bir kahramanlık, diğer yönüyle de büyük bir ihanet gecesi olduğunu belirtti.

TBMM'de, her siyasi partiden milletvekilinin dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın çağrısı üzerine toplanıp demokrasiye, özgürlüğe ve TBMM'nin temsil ettiği milli iradeye sahip çıkmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, sokaklarda sağa sola bakınmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sizleri illerin meydanlarına davet ediyorum" çağrısına uyarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur ve kararlı duruşuna cevap vererek, meydanları dolduran milletin cesareti ve dik duruşu sayesinde o akşam ülkenin her yerinde büyük kahramanlık destanı yazıldığını söyledi.

"Ne yazık ki bu ülkenin her yerinde o akşam, ihanetin zirvesi olan nice hainlikle de şahit olduk." diyen Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesini; canlarını ortaya koyarak ve şahadet mertebesine ulaşarak bir zafere dönüştüren bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O akşam, kahramanlıklarla ihanet karşı karşıya idi. O akşam her türlü zorluğu göz önünde bulundurarak tankların karşısına çıkanlarla silahların arkasına gizlenenler arasında bir mücadele oldu. O akşam, gerçekten milletine bağlılığını ve kendi milli değerlerine sahip çıkmayı hayatının merkezine koyanlarla milletine karşı oluşturulan kumpasın piyonları arasında bir mücadele söz konusuydu. Dolayısıyla o akşamı iki yönüyle de unutmayacağız, unutturmayacağız ve kıyamete kadar hatırlayacağız. Çünkü 15 Temmuz, bu milletin milli hafızasına kazanmış bir büyük kahramanlık destanıdır ve bu destana hep birlikte sahip çıkmak hepimizin vazifesidir."

"Sadakati ne karanlık locada ne sahte hocada arayan milletin evlatlarına devletin kapıları sonuna kadar açılmıştır"

15 Temmuz'dan milletçe ve devletçe büyük derslerin çıkarıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Her şeyden evvel 15 Temmuz'dan önce bu devletin içerisinde gizlenmiş olan ve belli bir noktaya, belli bir merkeze bağlı olanların ortaya koyduğu ihanet, tesadüfen ortaya çıkmış bir ihanet değil yıllar içerisinde hazırlanmış bir ihanetti. 15 Temmuz'dan sonra ehliyet, liyakat ve sadakat çerçevesinde devletin yeniden yapılanmasına, tabiri caizse şahit oluyoruz. Bu noktada da büyük bir mesafe aldığımızı, bu temizlenme yapıldıktan sonra millete sadakatten başka sadakati kabul etmeyen, sadakati ne karanlık locada ne sahte hocada arayan milletin evlatlarına devletin kapıları sonuna kadar açılmıştır." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un, kurallara dayalı bir sistemin ve demokrasi bilinci yüksek bir topluluğun ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kere daha öğrettiğini belirtti.

Türkiye'deki bütün darbe teşebbüslerinin ve darbelerin ortak tarafının, bunları yönetenlerin tamamının gizli bir merkez ve gizli bir yapılanmaya sahip olduğunu aktaran Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bize 15 Temmuz öğretti ki aslolan gizlilik değil aslolan şeffaflıktır. Şeffaflık, sadece hesap verebilirlik değil demokrasinin de standardını yükseltmek demektir. 15 Temmuz'dan aldığımız bir büyük ders de şudur; ne kadar büyük organizasyonları olursa olsun, dış güçlere dayanan, bu milletten başka sırtını dayayacakları bazı mahfilleri bulunanlara artık bu milletin hiçbir şekilde işi olamaz, onlarla yan yana duramaz. Bu çıkardığımız dersler ve sonrasında Türkiye'de önemli bir mesafe katettiğimizi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 Temmuz'dan sonra arınmış olarak, kurumlarının kapasitesini daha da güçlendirerek yoluna devam ediyor.

Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının tam manasıyla bir arınma sürecinden sonra tamamıyla milli meselelere odaklandığı ve milli menfaatleri önceleyen bir demokratik teamül içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede kurumlarımızın temizlenmesi aynı zamanda devletimizin güçlenmesi demektir. Bu süreçte devletimizin güçlenmesine de şahit oluyoruz."

"Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Milli birlik ve dayanışma ruhunun, 15 Temmuz'dan sonra güçlü bir şekilde toplumda yerleştiğine şahitlik ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Şimdi inşallah milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da ileriye götürerek, Türkiye'nin tam manasıyla bir terörsüz Türkiye olmasını sağlayarak, bütün terör örgütlerinin geride kaldığı, silahların geride kaldığı, tam manasıyla barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

15 Temmuz'dan alınan bu dersle, Türkiye'de demokrasinin standartlarının yükselmesi, barış ve kardeşliğin güçlenmesiyle birlikte TBMM'yi ilgilendiren bir başka meselenin de Türkiye'de yeni, çağdaş, kapsayıcı, demokrat, kuşatıcı bir anayasanın yapılması mecburiyetini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Öyle bir anayasa yapalım ki bir daha hiç kimse anayasadan almadığı bu güçle millete efendilik yapmaya kalkmasın. Öyle bir anayasa yapalım ve öyle demokrasi standartlarını yükseltelim ki hiç kimse pozisyonu ne olursa olsun, kime dayanırsa dayansın darbe yapmayı dahi aklının ucundan geçirmesin. Çok şükür büyük bir mesafe aldığımızı gerçekten iftarla görüyorum. Bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye, bütün kurumlarıyla birlikte daha ileriye gidecek ve 15 Temmuz şehitlerinin bize bıraktığı bu büyük mirasa sahip çıkmaya devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun, makamları ali olsun, mekanları cennet olsun."

Tören, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 15 Temmuz şehitleri için dua ettiği törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Meclis Başkanları Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Katılımcılara 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle hazırlanan video klip izletildi.