TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'in bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik, "Bu sürecin başından bu yana kadar Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışma gündeme gelmemiş, getirilmemiştir. Bu sürecin hiçbir yerinde 'federasyon, ayrı bir devlet kurmak' vesaire konular gündeme getirilmemiştir, asla konuşulmamıştır." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in "Meclis'te PKK terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasına" yönelik soru önergesine yanlış yanıt verilmesine ilişkin Kurtulmuş, konuyla ilgisi olmayan yanlış bir metnin Çömez'e gönderilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Söz konusu soru önergesine verilen doğru yanıtın Çömez'e gönderildiğini aktaran Kurtulmuş, sorumlular hakkında da gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Soru önergelerine verilen cevaplarla ilgili milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, soru önergelerine zamanında yanıt verilmesinin önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Kurtulmuş, "Bu takibimizin sonunda soru önergelerinin cevaplandırılması oranı, bu yıl itibariyle yüzde 69'a çıkmış oldu. Yeterli değildir, tamamına cevap verilmesi lazım, tamamına da tatmin edici ve vaktinde cevap verilmesi lazım." dedi.

Milletvekillerinin Meclis'in 2026 yılı bütçesindeki sermaye giderlerine yönelik sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, yüzde 52 civarında bir artışı bütçeye koyduklarını söyledi.

"Ümit ederim ki bunu harcamayız." diyen Kurtulmuş, Meclis'teki mekan sorununu 40-50 yıl çözebilecek bir bina yapma düşüncelerinin olduğunu, bir kamu kurumunun terk edeceği binayı almaları halinde ise yeni bina yapma ihtiyacının ortadan kalkacağını ve söz konusu harcamayı yapmayacaklarını vurguladı.

Sermaye giderlerinde 5 milyarlık bir artışın öngörüldüğünü belirten Kurtulmuş, bunun 3 milyarının bina yapımıyla ilgili ayrılmış ihtiyat payı olduğunun altını çizdi.

Milletvekillerinin tasarruf tedbirleriyle ilgili eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş, TBMM'nin kapsam dışında tutulduğunu ancak 3 yıldır tasarruf tedbirlerine uyduğunu ifade etti.

Cari transferlerdeki artışa yönelik eleştirileri cevaplandıran Kurtulmuş, cari transferlerden bir STK'ye bir ödeme yapılmadığını bundan sonra da yapılmayacağını söyledi.

Kurtulmuş, "Önceki yıllarda da olduğu gibi önceki dönem milletvekillerimizin sağlık harcamaları, cari transferler yoluyla karşılanıyor. 3 milyar 170 milyon liralık bir sağlık gideri söz konusudur." dedi.

"TBMM'de çalışan danışmanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışma yapılıyor"

TBMM'de çalışan danışmanlarının özlük haklarıyla ilgili talimat verdiklerini aktaran Kurtulmuş, bununla alakalı birkaç alternatifli çalışma yapıldığını kaydetti.

Kurtulmuş, kamu kurum kuruluşları arasında en yüksek promosyonu alan kurumlardan birinin TBMM olduğunu belirterek, "Şu anda bile bizim geçen sene promosyonla aldığımız seviyeye yaklaşan kamu ve kurum kuruluşu oldukça azdır." diye konuştu.

Komisyonda çok pratik ve güzel tekliflerin dile getirildiğini aktaran Kurtulmuş, bunlarla alakalı çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, TBMM'deki bütün dostluk gruplarının en azından senede bir kere mutlaka toplanması ve temaslarını yapması konusunda dostluk gruplarının başkanlarına yazı yazacaklarını bildirdi.

"Siyasi Etik Kanunu" ile alakalı komisyonda dile getirilen teklifin önemli ve değerli olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bunu da hep beraber çalışarak geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca yeni Anayasa, İçtüzük, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasasının düzenlemeleri ve bu metinlerimizin daha demokratik hale getirilmesinin de Meclis'in sorumluluğu olduğu kanaatindeyim çünkü özellikle bu 4 metin, bir ülkenin siyasi topografyasını gösteren metinlerdir. Bir ülkeye gitmenize gerek yok, bu metinlerine baktığınız zaman ne kadar demokrat olup olmadığını anlamanız mümkündür." ifadelerini kullandı.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili değerlendirmelerini dile getiren Kurtulmuş, Meclis'te yasa ile kurulan komisyonlar, ihtisas komisyonları ve başka komisyonlar olduğu gibi "defakto" komisyonların da olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, "Birkaç arkadaşımız bana teşekkür etmek bakımından 'kurduğunuz komisyon' dedi. Bu komisyonu ben kurmadım. Bu komisyon, siyasi partilerin bir parti hariç 11'inin genel başkanlarının, parti yönetimlerinin uygun görmeleriyle, desteklemeleriyle ve katılımlarıyla... Bakın bir günde de kurulmadı." sözlerini sarf etti.

Kurtulmuş, komisyonun birçok görüşme sonucunda oluşan bir komisyon olduğunu belirterek, "Bütün partiler burada elini taşın altına koydu. Herkes bu sorunun çözülebilmesi için üzerine ne düşüyorsa, bu tarihi sorumluluğu yerine getirmek için gayret sarf ettiler. İnşallah sonuç alacağımızı ümit ediyorum." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102 yılının 50 yılının terörle geçtiğine dikkati çekti.

Şehit cenazelerine, terörün Türkiye'ye olan maliyetine ve terör nedeniyle on binlerce insanın öldüğüne işaret eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu kadar ağır bedeli ödemiş bir millet, Allah aşkına artık bu acılardan kurtulmasın mı, bunlar geride kalmasın mı? 'Terörsüz Türkiye' diye ortaya koyduğumuz bu çabalar, aynı zamanda bütün bölgenin terörsüz hale gelmesinin de önünü açmaz mı? Bunun için her birimizin bu çalışmalara fedakarca destek vermemiz lazım. Sürecin bütün ayrıntısını bilen birisi olarak şunu çok açık bir şekilde kayıtlara geçsin diye de söylüyorum, bu sürecin başından bu yana kadar Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışma gündeme gelmemiş, getirilmemiştir. Bu sürecin hiçbir yerinde 'federasyon, ayrı bir devlet kurmak' vesaire konular gündeme getirilmemiştir, asla konuşulmamıştır. Terör örgütü diyor ki 'tamam ben silahımı bırakıyorum'. Yahu 'silahı bırakma' mı diyeceğiz? Silahını bırak, ilan ettiğin gibi bütün bileşenlerinle birlikte bu silahsızlanma meselesini tamamla, artık bir eli sandıkta bir eli silahta Türkiye siyaseti olmaz."

Kurtulmuş, sürecin tarihi bir dönemeç olduğunu, bu tarihi dönemeçte olumlu adımlar atıldığını ancak bunun "sonuç alındığı" manasına gelmediğinin altını çizdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılmasını istemeyen kişilerin ve istihbarat örgütlerinin olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Allah aşkına, biz terör örgütünün elindeki son tabancaya kadar alsak, getirseler teslim etseler ama terörü besleyen sebepler var olmaya devam etse, bunun içerisine uluslararası destekleri de katıyorum, bunlar devam ettiği sürece bugün bu örgüt gider, yarın başka bir örgüt gelir." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmaların emperyalizmin planından başka bir şey olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "üst akıl" söylemlerine dikkati çekerek, "Onların ki akılsa bizimki akıl değil mi?" sorusunu yöneltti.

"Akıl akıldan üstündür" sözüne atıfta bulunan Kurtulmuş, "Biz daha yüksek bir aklı ortaya koyacağız ve Allah'ın izniyle bu ülkenin insanlarının arasına konulan fitneyi, fesadı, terör örgütünün de kendisini tasfiye etmesiyle birlikte demokratik bir olgunluk içerisinde kapsayıcılık, kuşatıcılık içerisinde inşallah bu süreci tamamlayacağız." dedi.

Terörsüz Türkiye süreci

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katkı sunan bütün siyasi partilere teşekkür eden Kurtulmuş, "Katılan 51 milletvekili arkadaşımız büyük bir olgunlukla, sadece bu konuya has değil TBMM bünyesinde çok farklı siyasi kanaatlere sahip olan insanlar bir araya gelebilir birbirine hakaret etmeden, birbirinin ayağına çelme takmadan bu süreçte ortak noktaya doğru adımlar atabilir." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin, herkesin sadece kendi "yankı odaları"nda konuşacağı bir süreç olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Hepimizin bir siyasi aidiyeti var. Hepimizin toplumda muhatap olduğu kitleler var. Mesele sadece kendi kitlemizi, kendi siyasi aidiyetimiz olan grupları tatmin etmek değildir. Mesele, 86 milyonun tamamının ortak faydasını ortaya koyabilmektir. Bunun için mücadele ediyoruz, gayret ediyoruz. Belli bir noktaya gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Diyarbakır ziyaretinde Dicle Üniversitesinde yaptığı konuşmanın sonunda söylediği Kürtçe sözlerin anonim olduğunu ve herhangi bir şaire ait olmadığını, herhangi bir divanda yer almadığını belirten Kurtulmuş, "Orada söyledim. Ne diyor? 'El ele, gönül gönüle hep beraber barış ve birlik içerisinde yaşayalım.' Bu sözün herhangi bir kimseye bir zararı var mıdır? Dolayısıyla TBMM'nin sosyal medya hesabından yayınlanmış olması da ayrı bir polemik konusu yapılmamalıdır. TBMM sosyal medya hesabı resmi bir toplantının kurallarının geçtiği ortam değildir. TBMM resmi hesabından şimdiye kadar, benim dönemimde de benden önceki dönemlerde de 100'ün üstünde Türkçe'nin dışında dille yayın yapılmıştır." diye konuştu.

Bir milletvekilinin, "Onlar ecnebi ülkeler için geçerli olan diller" demesi üzerine Kurtulmuş, "Ne demek ya… Yapmayın." karşılığını verdi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Türkçeden başka dilin resmi dil olarak kullanılması mümkün değildir. Böyle bir talep söz konusu değildir. TBMM sosyal medya hesabından milyonlarca vatandaşımızın ana dili olan bir dilde herhangi bir paylaşımın yapılmış olması, sadece dönemin ruhuna uygun değil, Türkiye'deki barış ve kardeşliğin ruhuna uygundur. TRT'de her gün Kürtçe yayınlar yapılıyor… Bizim derdimiz Türkiye'de bir daha terörün T'sinin bile telaffuz edilmediği, birtakım bölücü akımların bir daha asla siyasal zemin bulamadığı güçlü, müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bu hepimizin yapacağı iştir, birkaç siyasi partinin programı olamaz. Türkiye'de Allah'ın izniyle bu meseleyi aşacağız. Bu sefer mutlaka başaracağız. Başka çaremiz yoktur. ya biz başaracağız ya emperyalistler başaracak. Bu kadar da açık konuşuyorum. İnşallah başaracağız."

Komisyonda, görüşmelerin ardından yapılan oylamada TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.