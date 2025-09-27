Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Macaristan'a gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 28-30 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kurtulmuş, başkent Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Laszlo Köver ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınacak. Kurtulmuş, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesinin yeni binasının açılışını yapacak. Macaristan'da Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek Kurtulmuş ayrıca TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izleyecek.

