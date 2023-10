TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İsrail'in en büyük gücü Batı devletlerinin vermiş olduğu sınırsız ve koşulsuz destek değil, İsrail'in en büyük gücü ne yazık ki İslam ülkelerinin dağılmış ve parçalanmış olmalarıdır. İsrail'in Gazze'de hayata geçirmiş olduğu bu insanlık dışı vahşi saldırılar hiçbir gerekçeyle savunulamaz, meşru kılınamaz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü. Türkiye ve Libya halklarının kardeş, dost, birbirleriyle tarihi ve kültürel bağları kuvvetli iki halk olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Libya'nın içinden geçmiş olduğu sıkıntıları yakından biliyor ve takip ediyoruz. Bu çerçevede Trablus'taki hükümetin güçlü bir şekilde varlığına devam etmesi ve Libya'nın bir bütün olarak tek bir çatı altında toparlanmasını arzu ediyoruz. Türkiye olarak biz, Libya'nın meşru hükümetinin yanında her türlü desteği vererek Libya'nın sorunlarının en kısa sürede çözülmesi, uluslararası camiada hak ettiğini alması desteklerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, İsrail'in Filistinlilere karşı giriştiği saldırıların kendilerine ders vermesi gerektiğini belirterek, "Katliam boyutlarını aşmış, artık soykırım olarak ifade edilebilecek katliamların hastaneler, okullar, sivillerin yerleşim yerleri, çocukların bulunduğu yerler, her tarafı bombalayan bu anlayışın durdurulamamasının önündeki en büyük nedenlerden birisi de bölge ülkelerinin bölünmüşlüğü, dağılmışlığı ve parçalanmışlığıdır. İsrail'in en büyük gücü Batı devletlerinin vermiş olduğu sınırsız ve koşulsuz destek değil, İsrail'in en büyük gücü ne yazık ki İslam ülkelerinin dağılmış ve parçalanmış olmalarıdır. İsrail'in Gazze'de hayata geçirmiş olduğu bu insanlık dışı vahşi saldırılar hiçbir gerekçeyle savunulamaz, meşru kılınamaz. Bu vahşi saldırıyı, soykırıma varan açık katliamı nefretle, şiddetle kınıyoruz. Bütün dünya maalesef tiyatro, bilgisayar oyunu izler gibi bu insanlık dışı saldırıları izlemektedir. Ne yazık ki dünya sisteminin çalışmaması dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 ülke İsrail aleyhine karar almasına rağmen tatbik edilememektedir" değerlendirmesini yaptı.

Ateşkesin ve insani yardımların acilen gönderilmesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, sorunun çözümü için 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin bulunması, yerleşimcilerin bulundukları yerlerden çıkmaları, Mescid-i Aksa'nın korunması olduğunu belirtti.

Takala ise Türkiye'nin Gazze'de kardeşlerine yönelik desteklerinden bahsederek, Türkiye'nin uluslararası camiadaki ağırlığına dikkat çekti.