TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yılını kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığı, hak ve menfaatleri uğruna göğsünü siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk Devleti'nin daha da güçlenmesi, uluslararası alanda tanınırlığının artırılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."