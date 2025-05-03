TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'de

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'de
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.

Kurtulmuş'u, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lefkoşa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılacak.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
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