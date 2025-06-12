TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile Astana'da, TÜRKPA'nın 14. Genel Kurulu kapsamında birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Barış Harekatı'nın ardından KKTC'nin devlet olarak teşekkül etmeye başladığını belirten Kurtulmuş, "Bugün de bütün kurum ve kuruluşlarıyla kamil manada bir devlet olarak ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka bir çözüm yolunun olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelmiş olduğu bu seviyeyi fevkalade önemsediğimizi ama yeterli bulmadığımızı ifade etmek isterim. Devlet olarak varlığı artık ortaya çıkan, bütün kurumsal yapıları sağlam bir yapıya kavuşan, en son açtığımız Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi binasıyla birlikte artık dünyada sayılı devletlere taş çıkartacak güzellikte imkanlara kavuşan, Ercan Havaalanı'yla birlikte muazzam bir imkana kavuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz temayüz ediyor." diye konuştu.

KKTC'nin uluslararası alandaki tanınırlığının artırılması gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Maalesef bazı ülkelerin yıllardır süren çifte standartlı tavırları, Kuzey Kıbrıs'a karşı uygulamış oldukları ambargolar vesaire, bütün bunlar Kuzey Kıbrıs'a zaman kaybettirdi. Şimdi bundan sonra süratle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığının arttırılması için mücadele etmemiz lazım. Uzunca bir süredir başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bizler, bulunduğumuz bütün platformlarda KKTC'nin tanınmasını sağlayabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz ve sonuç da alıyoruz. İşte bugün burada Astana'da özel olarak davet edilmeniz ve gözlemci statüsüyle de olsa TÜRKPA'nın Genel Kurulu'nda yer almanız, söz almanız ve hüsnükabul görmeniz sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ne gösterilen sevginin, sempatinin bir yansımasıdır.

Ümit ederim, en kısa süre içerisinde TÜRKPA'nın ve Türk Devletleri Teşkilatının asıl üyesi haline de gelir Kuzey Kıbrıs'ımız. Böylece diğer platformlarda da Kuzey Kıbrıs tanınan bir ülke olarak yoluna devam eder. İnşallah kıyamete kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk bayrağımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımız yan yana şanlı, özgür bir şekilde dalgalanacak ve Kuzey Kıbrıs halkı da dünyanın en özgür halklarından, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak yoluna devam edecektir. Kuzey Kıbrıs'ın haklı mücadelesinde her şart altında yanınızda olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum."

"Kararlı duruş sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasında yer alıyor"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olduğunu ve daha sonra TÜRKPA gözlemci üyeliğinin gerçekleştiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı aile fotoğrafının eksik olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu' ifade etti. Bu kararlı duruş sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasında yer alıyor ve Kıbrıs Türk halkının iradesi, böylesi önemli toplantılarda ifade ediliyor." dedi.

Öztürkler, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katıldığı her platformda KKTC'nin haklarını savunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gündü. Kazakistan'da hem devlet başkanı tarafından yapılan kabulde hem de Türk devletlerinin meclis başkanlarıyla birlikte yapılan TÜRKPA 14. Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk halkının duygularını ifade etme, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatma imkanı bulduk. Tabii Kıbrıs Türk halkı çok uzun zamandır izolasyonlarla dünyadan koparılmaya çalışılıyor. Ama ana vatanımızla birlikte biz aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. Gün geçtikçe ana vatanımız Türkiye'nin de destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişiyor, gelişmekle birlikte de dünyadaki sesi daha gür bir şekilde çıkıyor.

Biz ana vatanımızla birlikte bu yolculuğu yürümeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkı davasında, özden gelen haklarımız noktasında hep şunu ifade ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her tarafında hem Türkiye Cumhuriyeti bayrağımız hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımız dalgalanıyor. Bu topraklarda sonuna kadar da dalgalanmaya devam edecektir."