TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı Tebrik Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her hal ve şartta savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.