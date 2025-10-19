Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı Tebrik Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti. Kurtulmuş, seçimin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her hal ve şartta savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı kimdir?

İpi göğüsledi! İşte KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı
Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.