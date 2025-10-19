TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı Tebrik Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti. Kurtulmuş, seçimin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasını savunmaya devam edeceğini vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her hal ve şartta savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Adem Balta - Politika