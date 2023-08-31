TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak tarih, din, inanç ve kültürel değerlere sahip olduğumuz dost ülke Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, kardeş Kırgız halkına esenlikler diliyorum." ifadesine yer verdi.