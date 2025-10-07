TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı nedeniyle İstanbul'da bulunan Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da düzenlenen Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı vesilesiyle ülkemizde bulunan Katar Devleti Şura Meclisi Başkanı Sayın Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim ile bir araya geldik. Değerli mevkidaşım Ghanim ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, iki ülkenin her alanda ulaştığı müstesna seviyedeki ilişkilerin önemli bir boyutu olan parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı temasları artırmamız konusunda mutabık kaldık. Görüşmemizde ayrıca Katar Şura Meclisinin de katkılarıyla kurulan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun, fikir birliği ve dayanışma içerisinde daha görünür, kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuşması temennimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.