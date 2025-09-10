TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar'daki Saldırıyı Kınadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmede, Netanyahu ve çetesinin Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan menfur saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, Türk halkı olarak, bütün imkanlarla dost ve kardeş Katar halkının yanında olduklarını, her türlü platformda Katar'ı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. İsrail'in Doha'daki saldırısının, uluslararası hukukun, sözleşmelerin ve kuralların ihlali olan açık bir saldırganlık ve barbarlık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu saldırının aynı zamanda bölge ülkeleri ve İslam dünyası için siyonist İsrail'in sınır tanımadığını, bütün ülkelere karşı saldırgan bir tavır içerisinde olacağını gösteren çok açık bir uyarı olduğunu belirtti. İsrail'in bölgede hedef aldığı, bombaladığı, saldırdığı altıncı ülkenin Katar olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, ayrıca bu saldırının ABD'nin koruma şemsiyesinin hiçbir anlamının olmadığını da gösterdiğini kaydetti. Kurtulmuş, bölge ülkeleri ve İslam dünyasının hiç vakit kaybetmeden her türlü hazırlığı ve ittifakı gerçekleştirmek durumunda olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Katar'ın Filistin davasına gösterdiği muhteşem destek dolayısıyla tarihe geçtiğini, bu desteğinin asla unutulmayacağını belirtti. - ANKARA