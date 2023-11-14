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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti TBMM Başkanı Kurtulmuş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

ANKARA - TBMM Başkanı Kurtulmuş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme yarım saat sürdü. Görüşmenin iade-i ziyaret olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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