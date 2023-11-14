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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti TBMM Başkanı Kurtulmuş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.