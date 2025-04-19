TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh ile görüştü

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da bir Otel'de gerçekleşen görüşmede, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nın Filistin davasına destek veren önemli bir platform olarak uluslararası alanda yerini aldığını ve güçlü bir farkındalığı ortaya koyduğunu söyledi.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarının tamamında sürdürülen, katliam boyutlarını aşan soykırımın, insanlık tarihinin gördüğü en acımaz soykırımlardan olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu soykırım suçunu işleyen Netanyahu ve çetesinin yanında bunlara destek verenlerin de sorumlu olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının karşısında ise güçlü bir insanlık cephesinin kurulduğunu, Filistin'deki insanlık dramının sona erdirilmesi için sokaklarda, cadde ve meydanlarda bu insanlık cephesinin sesini yükselterek Filistin davasına destek vermeye gayret gösterdiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin hem halkıyla hem kurumlarıyla ilk andan itibaren Filistin davasının yanında yer aldığını ve insanlık dramının sona erdirilmesi için bütün gücüyle gayret gösterdiğini vurguladı.

Diplomasinin bütün imkanları kullanılarak İsrail'in durdurulması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, kalıcı ateşkes için bütün uluslararası alanda İsrail üzerine baskının artırılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarını yeni bir seviyeye çıkardığını, açlığın bir silah olarak kullanıldığını dile getiren Kurtulmuş, yeniden kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gıda başta olmak üzere acil insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için bütün insanlığın harekete geçmesinin önemine dikkati çekti.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ise "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nın en önemli ve güçlü toplantılardan birisi olarak kayda geçtiğini belirterek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün kurumları ve halkıyla birlikte ortaya koyduğu dayanışma ruhunun, mücadele azminin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Fattouh, Türkiye'nin bu mücadelesinin, Filistinlilerin hem kalbine hem de zihnine kazındığını belirtti.