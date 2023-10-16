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TBMM Başkanı Kurtulmuş: (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Sesimizi zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız. Uluslararası platformlarda...

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Politika Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Sesimizi zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız. Uluslararası platformlarda sözümüzü daha kuvvetli dile getireceğiz.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ( İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Sesimizi zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız. Uluslararası platformlarda sözümüzü daha kuvvetli dile getireceğiz

Kaynak: AA / Politika

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