TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Alıkoyduğu Milletvekillerini Kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın İsrail tarafından alıkonulması ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen 'genel görüşme'de konuştu. Kurtulmuş, "TBMM milletvekili olan, uluslararası sularda oldukları için bir korunma altında olan kardeşlerimizin alıkonulması asla kabul edilemez, Türkiye bunu tolere etmez. Bunun için TBMM'den çok güçlü bir şekilde vicdan gemisine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. DEM Partili milletvekilleri, Genel Kurul sıralarına eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın fotoğrafları ile katılırken, Yeni Yol Parti sıralarında ise İsrail tarafından alıkonulan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın fotoğrafları yer aldı.

'EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE TÜRKİYE'YE GELECEKLERDİR'

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul, İsrail askerlerinin Özgürlük Filosuna müdahalesi ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın alıkonulmasıyla ilgili genel görüşmeye geçti. Genel görüşmeye başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "3 değerli milletvekili arkadaşımız, vicdan gemisinde İsrail'in ablukasını kırmak için Filistin kıyılarına doğru yol alırken maalesef dün gece itibarıyla hukuksuz bir şekilde, uluslararası karasularında seyrüsefer halindeyken gemilerine müdahale edildi ve kendileri alıkonuldu. Gemide 21 Türk vatandaşımız var, 3'ü milletvekili arkadaşlarımız. En kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye geleceklerdir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BUNU TOLERE ETMEZ'

Kurtulmuş, Özgürlük Filosu'na yapılan müdahalenin uluslararası ve insancıl hukukun ihlali olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Hem Türkler için hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, hem de milletvekillerimiz için Meclis iradesi olarak diyoruz ki bu arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye getirilmelidir. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz. TBMM milletvekili olan, uluslararası sularda oldukları için bir korunma altında olan kardeşlerimizin alıkonulması asla kabul edilemez, Türkiye bunu tolere etmez. Bunun için TBMM'den çok güçlü bir şekilde vicdan gemisine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bunun ötesinde, bir an evvel İsrail'in harekete geçerek, en kısa zamanda bu hukuksuz, kanunsuz eylemine son vermesi için kendilerini uyarıyoruz. Bu konuda TBMM'de yapılacakların müzakere edilmesi ve bu konunun gündeme getirilebilmesi için az sonra bütün siyasi parti gruplarımız adına arkadaşlarımız 20'şer dakikalık bir görüşme yapacaklar. Ayrıca, bendeniz de bugün hazırlamakta olduğumuz bir metni bütün uluslararası parlamenter asamblelerin başkanlarına göndereceğim ve dünyanın önemli parlamento başkanlarına da aynı metni göndereceğiz. Böylece, artık İsrail'in hukuk tanımazlık noktasında da sınırları çok aştığını, bir kere daha dünya kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

'TBMM ARKANIZDADIR'

Nehirden denize kadar özgür Filistin Devleti'nin mutlaka kurulacağını ifade eden Kurtulmuş, "Dili, dini, rengi, milliyeti ne olursa olsun zalimin değil mazlumun yanında yer alan, mazluma güç katmaya gayret eden bütün insanlık aleminin fedakar ve onurlu mensuplarını sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Orada Necmettin kardeşimize, Sema kardeşimize ve Mehmet kardeşimize de 'Dayanın, inşallah en kısa zamanda Türkiye'de sizleri birlikte göreceğiz. Meclis arkanızdadır, Türkiye arkanızdadır, milletimiz arkanızdadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından genel görüşme, siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarıyla sürüyor.

