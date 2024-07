TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ve İrlanda arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve ticaret hacminin artmasını umut ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye ile İrlanda arasında son yıllarda artan, gelişen bir ilişki söz konusudur ve bu ilişkiler her alanda çok daha ileriye gitme potansiyeline sahiptir. İki ülke arasında 2 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi geçilmiş vaziyettedir. Şimdi ümit ederim ki, 3 milyar dolar hedefine en kısa zamanda ulaşmak mümkün olur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye ve İrlanda arasında güçlü ilişkilerin bulunduğunu belirterek, "Özellikle 1845'te İrlanda'da yaşanan büyük kıtlıkta Sultan Abdülmecit zamanında gönderilen yardımların iki ülke arasında kalıcı dostluk köprüsünü pekiştirdiğini biliyoruz. Ayrıca, Türkiye ve İrlanda'nın bağımsızlık savaşlarının aynı döneme denk gelmesi ve çok güçlü bir bağımsızlık mücadelesiyle her iki ülkenin de yeniden ayağa kalkması, ortak bir tarihi benzerliği de ortaya koymaktadır. Türkiye ile İrlanda arasında son yıllarda artan, gelişen bir ilişki söz konusudur ve bu ilişkiler her alanda çok daha ileriye gitme potansiyeline sahiptir. İki ülke arasında 2 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi geçilmiş vaziyettedir. Şimdi ümit ederim ki, 3 milyar dolar hedefine en kısa zamanda ulaşmak mümkün olur. Ayrıca turizm alanında da çok fazla sayıda İrlandalı dostumuzu Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Son geçen yılın rakamının 153 bin civarında olduğunu hatırlıyorum. Bu büyük bir ilişkidir yani buradaki dostlarımızın her birisi Türkiye'den ayrılırken fevkalade güzel hatıralarla ayrılıyorlar. Türkiye'den de son yıllarda özellikle dil eğitimi dolayısıyla İrlanda'ya giden gençlerimiz vardır. Bu sayı da giderek artıyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN KARARINIZ DOLAYISIYLA TEBRİK EDERİZ'

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye ile İrlanda arasında birçok bölgesel ve küresel konular üzerinde ortak yaklaşımlar söz konusudur. Özellikle İrlanda'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine vermiş olduğu destek dolayısıyla memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Türkiye için her ne kadar arada bazı sorunlar olsa da AB ile ilgili müzakere sürecinin açık tutulması ve sonunda tam üyelik gerçekleştirilmesi önemli bir dış politika hedefidir. Bu çerçevede İrlanda'nın destekleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, İsrail'in Gazze üzerindeki insanlık dışı suçları ve Gazze'deki katliam boyutlarını çoktan aşıp soykırım boyutlarına ulaşan saldırıları konusunda, İrlanda'nın göstermiş olduğu tavır da fevkalade önemlidir. Özellikle Norveç ve İspanya'yla birlikte Filistin devletinin tanınması yolundaki kararınız dolayısıyla sizleri tebrik ederiz. Teşekkür ederiz; çünkü bu süreçte zalimin yanında değil, mazlumun yanında durduğunuzu açık bir şekilde göstermiş oldunuz. ve İrlanda'nın bu duruşu, Filistin davasına büyük bir destek vermiştir. Filistin'deki mazlum ve büyük bir katliamı yaşayan millete cesaret vermiştir. İnşallah önümüzdeki dönem öyle ümit ediyoruz ki, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmasıyla birlikte hem Filistin meselesinde hem de İsrail açısından yeni bir dönem başlamıştır. 10 yıllar boyunca sürecek olan bir siyasi mücadele dönemi başlamıştır. Burada iki devletli çözümden başka hiçbir yol olmadığı görülmüştür" diye konuştu.

'CANAVAR SAVAŞ MAKİNESİ DURDURULMALIDIR'

Dünya barışının, Orta Doğu'da barıştan geçtiğine işaret eden Kurtulmuş, "Orta Doğu barışının kapısı ise Filistin davasıdır. Yani Filistin halkının özgür, eşit bir şekilde yaşaması sağlanırsa Orta Doğu barışının kapısı açılmış olur. Ondan dolayı biz Filistin'de sadece zulme uğrayan Gazzelilerin yanında durmuyoruz. Onların haklarını sonuna kadar savunuyoruz ama aynı zamanda Orta Doğu'da sağlanacak olan bir barışın dünya barışını temin etmek için en önemli adımlardan birisi olduğunu biliyoruz. Dünya barışının kapısını açmak olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki, Netanyahu ve çetesi dünyada barış sağlanmasını istemediği için bütün insanlık dışı suçları işleyerek bölgedeki bütün halkları, tehdit altına alarak hatta açık söyleyeyim sadece Gazze'yi değil; Lübnan, Ürdün ve belki Türkiye'ye kadar uzanacak olan toprakları Arz-ı Mev'ud olarak gördükleri, vadedilmiş topraklar olarak gördükleri toprakları, ilhak ve işgal etme hayali içindedirler. Dolayısıyla bu canavar savaş makinesi durdurulmalıdır" dedi.

'İŞ BİRLİĞİNİ VE İKİLİ İLİŞKİLERİ İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ'

İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i ise misafirperverliği için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti. Fearghaili, "İrlanda ve Türkiye arasında çok uzun yıllara dayanan bir dostluk ve ilişki bulunuyor. Bizim de aslında bu kısa ziyaretimiz kapsamında amaçladığımız şeyler, tabii ki bu dostluğun gelişmesi ve aynı zamanda bu dostluğun parlamento ayağının da güçlenmesi. Amacımız bu iş birliğini ve ikili ilişkileri ileriye taşıyabilmek. Birçok alanda potansiyel görüyorum, ekonomik kalkınma, yatırımlar, eğitim fırsatları ve turizm. Özellikle turizmde Türkiye, İrlanda'nın en favori destinasyonlarından birisidir. Ben de aslında 30 yıl önce bu turistlerden biri olarak Türkiye'ye geldim ve geldiğimde ilk Türkçemi öğrenmiş oldum" ifadelerini kullandı.