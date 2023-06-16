TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile Görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 28'inci Dönem Meclis Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş, dost ve kardeş ülke Meclis Başkanları ile görüşmelerini sürdürüyor. Iraklı mevkidaşı Muhammed Halbusi; yeni görevi nedeniyle TBMM Başkanı Kurtulmuş'u tebrik etti.