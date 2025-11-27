Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze için hazırlanan bildiriyi duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KEİPA 66. Genel Kurulu'nda Gazze'deki duruma ilişkin Türkiye'nin hazırladığı bildirinin kabul edildiğini açıklayarak, Filistin davasının Türkiye için milli bir dava olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 66. Genel Kurulu'nda, Gazze'deki duruma ilişkin Türkiye'nin hazırladığı bildiri taslağının kabul edilmesine dair, "Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir. KEİPA Genel Kurulu'na sunulan bu önemli bildirinin hazırlanmasında emek veren tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, her platformda ifade ettikleri gibi, Filistin davasının Türkiye için milli bir dava olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir. KEİPA Genel Kurulu'na sunulan bu önemli bildirinin hazırlanmasında emek veren tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada da, KEİPA Türk Grubu Başkanı Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki milletvekili heyetinin yürüttüğü müzakereler sonunda kabul edilen "Gazze'deki Durum ve İnsani Yardımın Desteklenmesi" başlıklı 4 maddelik ortak bildiride, parlamenter diplomasinin uluslararası barış ve güvenliğe katkısına dikkati çekildi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

Denetlenen fırında mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.