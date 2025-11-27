TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze için hazırlanan bildiriyi duyurdu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 66. Genel Kurulu'nda, Gazze'deki duruma ilişkin Türkiye'nin hazırladığı bildiri taslağının kabul edilmesine dair, "Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir. KEİPA Genel Kurulu'na sunulan bu önemli bildirinin hazırlanmasında emek veren tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, her platformda ifade ettikleri gibi, Filistin davasının Türkiye için milli bir dava olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada da, KEİPA Türk Grubu Başkanı Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki milletvekili heyetinin yürüttüğü müzakereler sonunda kabul edilen "Gazze'deki Durum ve İnsani Yardımın Desteklenmesi" başlıklı 4 maddelik ortak bildiride, parlamenter diplomasinin uluslararası barış ve güvenliğe katkısına dikkati çekildi.