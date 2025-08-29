TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin İçin Mücadele Edeceklerini Açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tam anlamıyla özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak destek olacağımıza, öncülük yapacağımıza bir kere daha buradan söz veriyorum

Kurtulmuş, Filistin konulu özel oturumda konuştu. Kurtulmuş, İsrail'in saldırganlığını arttırması ve Gazze'de bir imha silahı olarak kullanması suretiyle soykırımda yeni bir boyuta geçtiğini söyleyerek, " İsrail'in on yıllardır Filistin halkına karşı sürdürdüğü işgal, imha politikalarının son iki yıldır soykırım boyutlarını çoktan aştığı görülmektedir. Esasında artık kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız. Siyonist İsrail'in yaptıklarının ne zulüm, ne vahşet, ne barbarlık, ne katliam, ne de soykırım sözcükleri tanımlamaya yeterli değildir. Şimdiye kadar büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan yetmiş bine yakın insan katledilmiştir. Sivil altyapı kasıtlı şekilde tahrip olunmuş okullar, ibadethaneler ve hastaneler alçakça bombalanmıştır. Daha birkaç gün önce Gazze'nin Nasır Hastanesi'ne ölen insanları da hastalar, sağlık çalışanları ve polisler arası basın mensupları dahil olmak üzere onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Gazze'deki 36 hastaneden 33'ü ya tamamen yıkılmış ya çok ağır hasar almıştır. Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez bir noktaya gelinmiştir. Açlık ve kıtlık aylardan beri masum insanlara karşı bir yok etme yöntemi olarak kullanılmak üzere. Öyle ki gıda yardım konvoylarını bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarından dönüştürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hatta geçtiğimiz günlerde, illerde çok İrlanda Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği şekilde Gazze'de insani yardım şartlarının sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından bir güç gönderilmesi öncelikle sağlanmalıdır. İsrail'in barbarlığı bildiğiniz gibi sadece Gazze'yi de sıfırda değil, Kudüs'ü de Batı Şeria'da da silahlı güçleri ve gaspçı yerleşimcileri vasıtasıyla Filistinlilere uyguladığı şiddet fütursuzca arttırılmış toprak işgali, yasa dışı yıkım ve yerleşim inşasını hızlandırmışlardır. Son olarak oldukça hassas bir bölge olan, ergin bölgesi olarak tanımlanan topraklarda da Kudüs'ün doğusunu Batı Şeria'dan ayırmayı amaçlayan yeni bir yasa dışı yerleşim yeri oluşturulma kararı uluslararası camiada büyük bir infiale yol açmıştır. Diğer yandan İsrail Parlamentosu da uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve Çalışma Ajansının faaliyetlerini yasaklayan, Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardımların ulaşmasını engelleyen, Filistin topraklarına el koyan kanunları kabul etmekte Filistin topraklarının ilhakı çağrısında bulunan kararlar almaktadır. Ezcümle İsrail'in işgal Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun açık bir ilanıdır, savaş suçudur, soykırım. Soykırımcı Netanyahu cephesinin acımasız eylemlerine karşı dünyanın her köşesinde halkların tepkisi her geçen gün artmakta büyümektedir."

Kurtulmuş, Filistin davasını savunmanın kendileri için insani, İslami ve tarihi bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Tam anlamıyla özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak destek olacağımıza, öncülük yapacağımıza bir kere daha buradan söz veriyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA