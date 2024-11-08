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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Meclis Başkanı ile Bir Araya Geldi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüşerek ikili ilişkilerin güçlendiğini ve Filistin'deki insani kriz konusunda İslam dünyası olarak birlik olmanın önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile Brezilya'da bir araya geldi.

Kurtulmuş, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Brezilya'da ikili temaslarımız kapsamında Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizin, son dönemde gerçekleşen karşılıklı üst düzey ziyaretlerle daha da güçlendiğini ifade ettiğimiz görüşmemizde, Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı İslam dünyası olarak birlik içerisinde hareket etmemizin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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