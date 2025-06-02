TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret ederek Türkiye'nin terörle mücadelesi ve demokratik standartların artırılması konularında yapılacak komisyonda titiz bir çalışma gerçekleştirileceğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM parti grubunu ziyaret etti

Kurtulmuş:

"Önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu komisyonun nasıl çalışacağı konusunda titiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu komisyonun nasıl çalışacağı konusunda titiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dem Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gazetecilere açıklama yaptılar.

TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, verimli, yapıcı bir görüşme olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması, Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanması, Türkiye'nin demokratik standartlarının daha da ileriye götürülmesi bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine düşen görevi yerine getirilmesi konusundaki fikirlerimizi müzakere ettik. İmralı'dan ve örgütten gelen silah bırakma açıklamalarının ardından mesele Türkiye'de siyaset merkezi olan Türkiye'nin demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulabilecek duruma gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir uslupla sürecin bir an evvel sonlandırılması, yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan fırsatı en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu komisyonun nasıl çalışacağı konusunda titiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları, Başkan Kurtulmuş'a görevinde başarılar dileyerek, "İçinden geçtiğimiz süreç, barış ve demokratik toplum çağrısı ve akabindeki gelişmeler Parlamento'ya çok büyük sorumluluk ve görevler yüklemiştir. Bugün Sayın Meclis Başkanıyla bu konuları da müzakere ettik. Yeni dönemde Parlamento'nun bu konunun çözümü, barış sürecinin tesis edilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle özellikle Parlamento'nun üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle detaylı bir biçimde değerlendirme imkanı bulduk. Parlamento bünyesinde bu konunun çözümüne dair büyük katkı vereceğine inandığımız komisyon çalışmaları da önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından kendilerinde dinlemiş olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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