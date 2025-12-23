Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda barış sürecinin Meclis zeminine taşınması ve hukuksal güvencelerin önemi vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi.

TBMM Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makamında basın kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü.

Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Sancar, Kurtulmuş ile samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TBMM'de bir komisyon kurulmasının tarihi önemine değinen Sancar, "barış sürecinin Meclis zeminine taşınmasının çok önemli etki ve sonuçlarının olacağını" söyledi.

"Demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak" diyen Sancar, ortak raporun ocak ayının başlarında çıkmasını beklediklerini de dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüklerini anımsatan Sancar, "Bir süreç yürüyor ve bu sürecin hukuksal güvencelere ihtiyacı var. Toplumsal desteğe ihtiyacı var ancak hukuksal güvenceler sadece bu süreçle sınırlı değil, bütün toplum için gerekli. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve hukuk uygulaması toplumsal barışın bütün ülkede geçerli olması için önemli." diye konuştu.

DEM Parti'li Buldan ise siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamış olmasının süreç açısından önemli olduğunu söyledi.

Parlamentonun "sürece sahip çıkmasının" kendileri için önemine işaret eden Buldan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Komisyon Başkanı olarak bu iradeye sahip çıkması ve yapıcı rolünden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
