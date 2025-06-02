TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti Grubunu Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti. Ziyarete AK Parti'nin önde gelen isimleri de katıldı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve diğer yetkililer elik etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika