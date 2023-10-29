TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet kortejini karşıladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kortejini karşıladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kortejini karşıladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de başlayan korteji Birinci Meclis'te karşılayarak selamladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika