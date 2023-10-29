TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet hepimizin baş tacı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetin ruhunda demokrasiyi, hukuk güvenliğini, eşitliği, insan ve millet sevgisini, yurttaş olarak sorumluluk aidiyetini, birbirimize saygıyı, millet kimliğini, dünden yarına umutlarımızı taşıdık. Bu bağlamda Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır" dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 1'inci TBMM'de tören düzenlendi. Kurtulmuş, Meclis-i Mebusan'da Celalettin Arif Bey tarafından kullanılan gong ile programı başlattı. Milletvekilleri, siyasi parti temsilcilerinin ve bürokratların katıldığı törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM Genel Kurul konuşması seslendirildi. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

'554 FİLİSTİNLİ ŞEHİDİMİZ VAR'

Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, ilk Meclis üyelerini yad etti. Kurtulmuş, dün Osmanlı cihan devletini parçalayabilmek adına birleşen tüm şer güçlerin bugün de Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmekle meşgul olduklarını söyleyerek, "Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen ve soykırıma tabi tutulan Gazzeliler ve Filistin halkı geçen yüzyılda cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda, tüm cephelerde Anadolu insanıyla birlikte olmuş, dedelerimizle yan yana, aynı siperlerde, aynı cephelerde savaşmışlardı. Romanya'da, Galiçya'da, tüm şark cephelerinde, Irak'ta, Hicaz bölgesinde, Çanakkale'de çarpışan fedai can eden Filistinli, Gazzeli şehitlerimiz dedelerimizle birlikte toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi yatmaktadırlar. Genelkurmay Başkanlığımızın şehit defterlerinde isimleri yazılı olan, yani isimlerini bildiğimiz ve tespit ettiğimiz 554 Filistinli şehidimiz mevcuttur. Bunların her birisini saygıyla anıyorum. Bir kısmının da dün resimlerini bir kere daha çektirerek aldım. Çanakkale'deki şehitlik abidesinde Gazzeli, Nabluslu Kudüslü Mehmetlerin yaptığını biliyoruz ve onlara gerçekten şükranlarımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum" dedi.

'CUMHURİYET ORTAK ÇATI'

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de adaletin savunucusu bir ülke pozisyonunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet, Uzak Asya'dan Kuzey Afrika'ya tüm sömürge halklarının umut ışığı, ilham kaynağı ve direniş sembolü olmuştur. Daha İstiklal Savaşı henüz devam ederken Mustafa Kemal Paşa'nın mazlum ülkelere desteği ve ilgisi de dünyanın dikkatini çekmiştir. Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki emperyalistler ya da yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve dünyada hakkın, adaletin egemen olduğu bir düzene geçilecektir. Bizler bu 100 yıllık süreçte 1923'ten bugüne Cumhuriyetimizi koruyup onu değerler dünyasıyla yaşatarak, demokrasiyi hayata geçirerek, millet iradesinin üstünlüğüne inanarak geldik. Cumhuriyetin ruhunda demokrasiyi, hukuk güvenliğini, eşitliği, insan ve millet sevgisini yurttaş olarak sorumluluk aidiyetini, birbirimize saygıyı, millet kimliğini, dünden yarına umutlarımızı taşıdık. Bu bağlamda Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır. Bu kutsal çatı altında görev yapan milletvekilleri olarak en büyük şevk kaynağımız Meclisimize, milletimizin duyduğu güven ve Cumhuriyetimizin sonraki asırlara çok daha güçlü bir şekilde taşıyabilme arzusunun verdiği heyecandır" diye konuştu.

'DEMOKRASİLERDE FARKLI GÖRÜŞLERDEN ÇEKİNİLMEZ'

TBMM'nin birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğini belirten Kurtulmuş, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir temsilcisi bilir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve hukuk devleti ilkesinin teminatıdır. Meclisimiz aynı zamanda ülkemizin bütün sorunlarının asli çözüm yeridir. Sağduyu, vicdani özen, ortak akıl, diyalog ve uzlaşı kanallarını kullanarak çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi daima milletimizin aynadaki sureti olmuştur. Şüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsi manevisi altında, çatısı altında siyasi partilerimizin farklı siyasi görüşlerimizin var olması demokrasinin bir gereğidir ve ülkemiz için bir zenginlik, bir kazanımdır. Milletvekili arkadaşlarımızın dile getirdiği farklı görüşler temelde milletimizi daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya ulaştırma çabalarının bir tezahürüdür. Demokrasilerde, ihtilaflardan, farklı görüşlerden çekinilmez, korkulmaz. Çünkü demokrasilerde farklı fikirler, ihtilaf vesilesidir; ama tefrika vesilesi değildir. Demokrasilerde ihtilafı bir zenginlik aracı olarak göreceğiz ve ötekileştirmelere fırsat vermeden milletin vekilleri olarak milletimizi Cumhuriyetimizin ikinci aslına taşımak için cansiperane bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemiz ve milletimiz için nice 100 yıllara erişmek dileği ve inancıyla omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından, TBMM Başkanı Kurtulmuş 1'nci TBMM özel defterini imzaladı. Program sonrasında 1'nci TBMM önünde seğmenler gösterisi yapıldı.