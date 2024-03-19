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TBMM Başkanı Kurtulmuş, büyükelçilerle buluştu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, küresel iklim krizlerinden çevre krizlerine, düzensiz göç meselesinden iç çatışmalara ve ülkeler arasındaki huzursuzluklara kadar birçok alanda insanların eliyle gerçekleşmiş büyük felaketlerle karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, büyükelçilerle buluştu

"Bugün baktığımız zaman küresel iklim krizlerinden çevre krizlerine, düzensiz göç meselesinden iç çatışmalara ve ülkeler arasındaki huzursuzluklara kadar, yine Gazze'de son öreğini gördüğümüz uluslararası kuralları hiçe sayan insanlık dışı davranışlara kadar birçok alanda çoğunluğu insanların eliyle gerçekleşmiş büyük felaketlerle karşı karşıyayız"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün baktığımız zaman küresel iklim krizlerinden çevre krizlerine, düzensiz göç meselesinden iç çatışmalara ve ülkeler arasındaki huzursuzluklara kadar, yine Gazze'de son öreğini gördüğümüz uluslararası kuralları hiçe sayan insanlık dışı davranışlara kadar birçok alanda çoğunluğu insanların eliyle gerçekleşmiş büyük felaketlerle karşı karşıyayız" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Tören Salonunda büyükelçilerle buluştu. Kurtulmuş, Gazzeli Müslümanlar başta olmak üzere bütün Müslümanların içinde yaşadıkları zorlukları aştıkları, selamete ulaştıkları Ramazan olmasını dileyerek, "Öncelikle hepimiz gayet iyi biliyoruz ki insanlık tarihinin en zor, en büyük en önemli krizlerinin kaoslarının yaşandığı, büyük belirsizliklerin iç içe geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Bugün baktığımız zaman küresel iklim krizlerinden çevre krizlerine, düzensiz göç meselesinden iç çatışmalara ve ülkeler arasındaki huzursuzluklara kadar, yine Gazze'de son öreğini gördüğümüz uluslararası kuralları hiçe sayan insanlık dışı davranışlara kadar birçok alanda çoğunluğu insanların eliyle gerçekleşmiş büyük felaketlerle karşı karşıyayız" dedi.

Kurtulmuş, uluslararası camia olarak insanlığın sorunlarını karşılıklı çözme çağrısı yaparak, "Sorunlara karşı barışçıl çözümler ortaya koyabilmek iradesidir. Onun için sorunlar ne kadar büyük olursa olsun diplomasi masasının gücünü Türkiye olarak hiç bir zaman ihmal etmedik, diplomasiyi ötelemedik. Hem sorunların çözümü için karşılıklı rızaya dayalı müzakereleri açık tuttuk hem de diplomasinin bütün kanallarından istifade ettik. Dış politikamızın bir başka ayağı ise, bölgesel ve küresel sorunları çözümü için küresel ölçekte adaletin temin edilmesini dış politikamızın ana eksenine oturttuk" ifadelerini kullandı.

Cibuti Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi de, Gazze'de soykırım yapıldığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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