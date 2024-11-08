TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brezilya'da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde Temaslarda Bulundu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Brezilya'da Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'da Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile bir araya geldi. Kurtulmuş görüşme ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin geliştiğini görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ettiğimiz görüşmede, parlamenter diplomasinin tüm imkanlarından etkin bir şekilde istifade ederek iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirme arzumuzu karşılıklı olarak teyit ettik. Geçtiğimiz aylarda Meclis Başkanlığı görevine seçilen değerli mevkidaşım Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik'ı tebrik ederek, başarı dileklerimizi ilettik" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş temasları kapsamında, Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ile görüştü. Görüşmede, parlamentolar arasındaki ilişkiler ele alındı. Kurtulmuş açıklamada ayrıca, "Stratejik ortağımız olan Brezilya ile üst düzey istişare ve ziyaretlerimizi artırmamızın, ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemine değindik" denildi.