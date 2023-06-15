TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bismil'deki olaya ilişkin çağrıda bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, 'Bir an evvel bu ve buna benzer olayların olmaması için herkesi sükunete, sağduyuya davet ediyorum.' dedi. Genel Kurulda, grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, "Bir an evvel bu ve buna benzer olayların olmaması için herkesi sükunete, sağduyuya davet ediyorum." dedi.

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Oluç, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını söyledi. Bölgedeki kanaat önderlerine çağrıda bulunan Oluç, olası kavgaların önüne geçilmesini istedi. Oluç, partisinin, bu konuda üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bismil'de yaşanan kavgada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, "Bir an evvel bu ve buna benzer olayların olmaması için herkesi sükunete, sağduyuya davet ediyorum."sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, komisyon divanlarının oluşumunda muhalefet milletvekillerine adil görev verilmediğini savundu.

Meclis Başkanlığının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu eski milletvekillerinin fezlekelerini Cumhurbaşkanlığına gönderdiğini anlatan Başarır, "Bir partinin hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısının, yargıya yol göstererek, Genel Başkanımızın fezlekelerini hatırlatarak 'Gereğinin yapılması.' gibi cümleler kullanması bizi üzüyor. Ne mutlu ki, yolsuzluk ya da daha yüz kızartıcı bir fezlekemiz yok. Arkadaşlarımızın da yok. Yargıya ayar verilmesini, yol gösterilmesini yadırgıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında haksız bir dava açıldığını savunarak, yargının, 28. Yasama Dönemi'nin en önemli sorunlarından biri olacağını öne sürdü.

Milletvekili seçilen Can Atalay, TBMM'de yemin edene kadar bu konuya yönelik duruşlarını ortaya koyacaklarını ifade eden Başarır, Meclis'i bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

"Güçlü bir Meclis, Türk demokrasisine en güzel hizmetleri sağlayacak"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM ihtisas komisyonlarında dün divan üyelerinin seçimlerinin yapıldığını anımsatarak, seçilen divan üyelerine başarılar diledi.

Meclis'te grubu bulunmayan partilerin de temsil edildiği komisyonların olduğunu hatırlatan Güler, "İnşallah önümüzdeki haftada, grubu bulunmayan milletvekillerimizin aday olacakları Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda da diğer üyelerimizin isimlerinin okunmasıyla seçimler tamamlanacak. Ben şimdiden o komisyonlarımızın da üstün başarıyla çalışma yapmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Meclis ihtisas komisyonlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni dönemde Meclis'in önemli işlere imza atacağını dile getiren Bülbül, "Güçlü bir yasama, güçlü bir Meclis, inşallah Türk demokrasisine en güzel hizmetleri, kazanımları da sağlayacaktır diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Meclis'in yasama yılının girişinde rutin işlemlerin tamamlandığını, komisyonların oluşumunun gerçekleştirildiğini söyledi. Dervişoğlu, TBMM'nin çalışmalarının başarıyla sürdürülmesi temennisinde bulunarak, yasama döneminin millete, ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gündemdeki işleri görüşmek üzere birleşimi, 20 Haziran Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.