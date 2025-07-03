TBMM Başkanı Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Destici'yi Ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve genel başkan yardımcılarını kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki genel başkan yardımcılarını kabul etti.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki genel başkan yardımcılarını kabul ettiği bildirildi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika