TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de TÜRKPA bahçesine ağaç dikti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin Genel Sekreterlik binasını ziyaret ederek bahçeye ağaç dikti.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de TÜRKPA bahçesine ağaç dikti
BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin Genel Sekreterlik binasını ziyaret ederek bahçeye ağaç dikti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Bakü'de bulunan TÜRKPA Genel Sekreterlik binasını ziyaret etti. TÜRKPA Genel Sekreteri Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er'den bilgi alan Kurtulmuş, sekreterliğin bahçesine ağaç dikti.
Kurtulmuş'a Azerbaycan ziyaretinde TBMM Başkanvekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İdare Amiri Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, İstanbul Milletvekili Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek eşlik ediyor.
Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti temaslarını tamamladıktan sonra Bakü'den ayrılacak.