TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Zafer Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Karabağ'ın azadlığının 5'inci yıl dönümünde, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Büyük iftihar ve sevinç günlerinden biri olan bu zaferin yıl dönümünde, Azerbaycan toprakları uğruna can veren şehitlerimize rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum."