TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

7 Haziran'da yapılan seçimle Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Kurtulmuş ve beraberindeki Başkanlık Divanı Üyeleri, mozoleye çelenk bıraktı. Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan Kurtulmuş, beraberindeki divan üyeleriyle birlikte daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Milli Mücadelenin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin İlk Başkanı Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci dönem Başkanı ve Başkanlık Divanı olarak huzurunuzdayız. Kurucu Meclisimizin ruhunu oluşturan Bağımsız Türkiye ideali ve emperyalizmle mücadele azmi temel şiarlarımızdandır. Yetkisini milli iradeden almayan hiçbir güce boyun eğmeme kararlılığımızı bir kere daha beyan ediyoruz. Cumhuriyetimizin 2'inci asrının her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olabilmesi için var gücümüzle çalışacağımızı teyit ediyoruz. Milletimizin ilelebet payidar olması, devletimizin ilanihaye bekası temel düsturumuzdur. Milletimizin huzur ve refah içerisinde yaşamasını temin etmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek, azim ve kararlılığındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak demokrasi, milli irade ve hukukun üstünlüğü asli ilkelerimizdir. İstiklalimizi tehdit edecek her türlü gerişimin karşısında duracak, milli birlik ve beraberlik bilinciyle ülkemizin topyekun kalkınması yolunda sadakatle yürüyeceğiz. Sizin şahsınızda yıkıntılar içinden doğrularak diriliş mücadelesini veren silah arkadaşlarınızı, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.