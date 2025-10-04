Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Alıkonulan Vatandaşlarımız Sağ Salim Döndü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşların geri döndüğünü açıkladı ve filoda yer alanları destekleyenleri teşekkürle anarak, mazlumların yanında olma vurgusu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü" dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan insanlık cephesinin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
