TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aile Değerlerinin Önemine Dikkat Çekti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Aile Platformu'nu kabul etti. TBMM Başkanlık Divan Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Kurtulmuş, "Sadece bugünün değil 10 yıllar boyunca devam eden ve özellikle modernitenin birey, toplum ve aile arasındaki ilişkiyi daha doğrusu o dengeyi bozmasıyla birlikte sürekli gerileyen, zayıflayan bir alan olarak aile meselesi, dünyanın uzunca bir süredir gündemindedir. Özellikle son dönemlerde aile konusu makul insanların gündemine gelmiştir, zihnine oturmuştur. Planlı olarak aile değersizleştiriliyor. Bireyi aileden koparmak ve modern hayatın içerisindeki yalnızlaşmasından, bireyselleşmesinden alabildiğince istifade ederek aileyi değersizleştirmek ve ailenin yerine başka kavramları yerleştirmek isteyen bazı ifsad çevrelerinin; aile kavramını özellikle yeni neslin gündeminden uzaklaştırıp, 'Ailesiz bir toplum oluşturmak' gibi bir hissiyatın içerisine giriyorlar. Aslında bu süreç sadece aileyi yıkmak değil, bireyi yıkmak olduğunu ve insansızlaştırma amacı taşıdığını hepimiz biliyoruz. Meselenin sadece cinsiyetsizleştirmek veya ailesizleştirmek olmadığını aynı zamanda dünyada yeni bir çarpık yapının ortaya çıkmasını sağlamak için çalışma yaptıklarını biliyoruz, yakinen takip ediyoruz. Buna karşı hassas, uyanık olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR BİRİKİME SAHİBİZ'

Türkiye'nin geleneksel değerlerinin çok güçlü olduğunu söyleyen Kurtulmuş, değerlerin çoğaltılarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ekledi. Kurtulmuş, "Her alanda aileye verilen destek çok kıymetlidir. Ancak mesele sadece korumaya çalışmakla değil, çok büyük bir hızla değişen modern hayatın döngüsüne karşı kendi değerlerimizi üreterek; filmlerimizle, dizilerimizle, kültürel yayınlarımızla, eğitim sistemimizle, aile değerlerimizde var olan bu büyük gücü yeniden Türk toplumunun gündemine taşımak, çoğaltarak sonraki nesillere aktarmak çok önemli bir toplumsal çabadır. Platformunuz, Anadolu'nun birçok şehrinde gayretli çalışmaların içerisinde, bu çalışmaları sürdürmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu çabalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu mücadele yani ifsad çevreleri kendi işini yapacak, biz de ihya etmek isteyenler, toplumun sahip olduğu değerleri güçlü bir şekilde ortaya koymak isteyenler olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hiç şüphesiz toplumumuzun temel değerleri aile etrafında şekillenmiş olan bir değerler sistematiğidir. Aile toplumun kök hücresidir. Bu toplumun her hücresi bozulsa bile bir tek sağlam hücre aile kalsa dahi, o kök hücreden yeniden çok kuvvetli bir toplum ürer. Böylesine büyük bir birikime sahibiz. Hepimizi üzen gelişmelerle karşı karşıya kalıyoruz ama sonuç itibarıyla Türk toplumunun var olan bu geleneksel yapısına, bu değerler sistemine sahip çıkmak, geliştirmek, nesillerimizi özendirerek, sevdirerek bunları daha ileriye taşımak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

'EKRANDA ÇÜRÜMEYE DUR DE'

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, platformun, 'Ekranda Çürümeye Dur De' başlıklı imza kampanyası kapsamında topladığı 105 bin dilekçeyi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Ardından Eryılmaz, "Bizler, farklı siyasi tercihlere, ideolojilere, dünya görüşlerine sahip 400'ün üzerinde sivil toplum kuruluşundan oluşan Büyük Aile Platformuyuz. Evlat nöbeti tutma şuurunda, hayasızca akınları durdurma azminde olan bir sivil direnişiz ve en yüksek sesimizle diyoruz ki, 'Ekranda Çürümeye Dur De.' Bu çağrımız milletimizin istiklalini ve istikbalini teminat altına alma çabasıdır" dedi.

