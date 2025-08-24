TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü kutlamalarına katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yılı dolayısıyla yarın ve 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da düzenlenecek programlara katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları boyunca gerçekleştirilecek programlar kapsamında Şuhut'taki Atatürk Evi'ni ziyaret edecek, temsili atlı birliklerini Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlayacak ve kortej yürüyüşünde yer alacak.

Kurtulmuş, daha sonra Şuhut Şehir Stadı'ndaki kutlama programına katılacak ve vatandaşlara hitap edecek.

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda 26 Ağustos'ta düzenlenecek törene de iştirak edecek olan Kurtulmuş, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ne ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.