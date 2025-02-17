TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabri'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam'ı Japonya'ya tanıtan Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Tokyo'daki kabrini ziyaret etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dünyasının unutulmaz şahsiyetlerinden, Osmanlı'nın izini Japonya'da yaşatan büyük dava adamı Abdürreşid İbrahim Efendi'yi Tokyo'daki kabri başında dualarla yad ettik." ifadesine yer verdi.

Abdürreşid İbrahim Efendi'nin, ömrünü, inancı uğruna kıtaları aşarak, Uzak Doğu coğrafyasındaki Müslümanların dayanışmasına ve Japonya'da İslam'ın tanıtılmasını sağlamaya adamış yalnızca bir alim değil, aynı zamanda bir medeniyet neferi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.