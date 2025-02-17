İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
Kripto para skandalı! Muhalefet 'Milei görevden alınsın' çağrısı yaptı

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabri'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabri'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam'ı Japonya'ya tanıtan Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Tokyo'daki kabrini ziyaret ederek dualarla yad etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam'ı Japonya'ya tanıtan Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Tokyo'daki kabrini ziyaret etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dünyasının unutulmaz şahsiyetlerinden, Osmanlı'nın izini Japonya'da yaşatan büyük dava adamı Abdürreşid İbrahim Efendi'yi Tokyo'daki kabri başında dualarla yad ettik." ifadesine yer verdi.

Abdürreşid İbrahim Efendi'nin, ömrünü, inancı uğruna kıtaları aşarak, Uzak Doğu coğrafyasındaki Müslümanların dayanışmasına ve Japonya'da İslam'ın tanıtılmasını sağlamaya adamış yalnızca bir alim değil, aynı zamanda bir medeniyet neferi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
img

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
img

Madde etkisindeki genç tarihi karakolda feci şekilde can verdi
img

Telefonuna bakan polis, görevi başındaki doktoru gözaltına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış
Altın fiyatları bir yandan yükselirken diğer yandan endişe kaynağı oluyor

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.