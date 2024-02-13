TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.