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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski'yi Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski'yi Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve heyetini kabul etti. Meclis'teki bu önemli buluşma basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İki taraf arasındaki görüşmelerin içeriği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ve detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Politika
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