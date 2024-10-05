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TBMM Başkanı Kurtulmuş: 8 Ekim'de Meclis Bilgilendirme Toplantısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 8 Ekim'de Meclis Bilgilendirme Toplantısı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Meclis'i bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendireceğini açıkladı. Kurtulmuş, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına dikkat çekerek Türkiye'nin bu duruma karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 8 Ekim'de Meclis'i bölgedeki gelişmeler konusunda detaylı şekilde bilgilendireceğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Lübnan, Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektiği gibi 2,5 saat uzaklıkta. Yangın kapımıza geldi artık. 'Etrafımızı ateş çemberi sardı' diyorduk, hayır. İsrail, Orta Doğu'da bir ateş çukuru açtı, bütün ülkeleri, bütün halkları oraya atmaya çalışıyor. Buna karşı uyanık olmak lazım, bu zalim gücü durdurmamız lazım. Bütün bölge halklarının birliğinin, beraberliğinin temin edilmesi lazım" dedi.

'BU OTURUM KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Kurtulmuş, terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin baskı altına alınmaya çalışıldığını, Türkiye'nin buna uyanık olması gerektiğini belirtti. Meclis Genel Kurulu'nun 8 Ekim'de toplanacağını belirten Kurtulmuş, "8 Ekim'de Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız TBMM'yi bölgedeki gelişmeler konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Çok büyük bir ihtimalle partilerin vereceği önergeler doğrultusunda bu oturum, daha rahat konuşulabilsin ve dışarıya sızmasın diye kapalı olarak gerçekleştirilecek. Bunun da önemli bir demokratik denetim mekanizması olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

'TÜRKİYE BUNLARI AŞABİLECEK GÜÇTEDİR'

Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu da vurgulayarak, "Tabii ki büyük risklerle, tehditlerle karşı karşıyadır. Bunların hiçbirisinde böyle paniğe kapılmaya gerek yok. Yüksek dağların dumanı çok olur. Türkiye bu büyük devlet olmanın vermiş olduğu bir takım şeylerle karşı karşıya, bunları aşabilecek güçtedir. İçeride de bizim iç obamızı düzenleyerek, birlik beraberlik içinde milli meselelerde aynı istikamette devam etmemiz şarttır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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