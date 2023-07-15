TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, bu olayı bir destan gibi anlatacaklarını söyledi. Kurtulmuş, 15 Temmuz'un bir demokrasi dersi olarak aktarılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'u destan gibi anlatacağız

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir hikaye gibi değil, bir destan gibi anlatacağız. 15 Temmuz'u bir demokrasi dersi olarak anlatacağız" dedi.

TBMM'de, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimi düzenlendi. TBMM Şeref Holü'ndeki törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından 15 Temmuz anısına hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını, darbe gecesinde dönemin TBMM Başkanı olarak Meclis Genel Kurulu'nu açan İsmail Kahraman yaptı. Kahraman, darbe girişiminde Meclis'te yaşananları anlatarak, o gecenin unutulmaması gerektiğini belirtti.

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Haber-Kamera: Rukiye MEYVECİ-Canberk ÖZTÜRK-ANKARA-DHA