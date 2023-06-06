TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş'tan partilere ziyaret (2)

TBMM Başkanlığına aday olan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı olarak birlikteliğimiz; karşı taraftaki ittifaka benzer şekilde 'al-ver' pazarlığı üzerine kurulmuş bir ittifak değildir.

TBMM Başkanlığına aday olan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı olarak birlikteliğimiz; karşı taraftaki ittifaka benzer şekilde 'al-ver' pazarlığı üzerine kurulmuş bir ittifak değildir." dedi.

Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR ve DSP genel başkanları ile İYİ Parti Grup başkanvekillerini ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan ile görüşen Kurtulmuş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı adaylığıyla ilgili süreci bugün tamamladıklarını, sonrasında da siyasi parti temsilcilerine iyi niyet ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak seçime giren Yeniden Refah Partisi ile beraber büyük bir mücadele verildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim Cumhur İttifakı olarak birlikteliğimiz; karşı taraftaki ittifaka benzer şekilde 'al-ver' pazarlığı üzerine kurulmuş bir ittifak değildir. Türkiye'nin milli hedefleri etrafında bütünleşme noktasında birlik ve beraberlik içerisinde ilkelerle yürütülen bir ittifaktır. Al-ver pazarlığına bağlı olmadığı gibi mevsimsel bir ittifak da değildir. Fikri çerçevesi, ana istikameti belli olan bir ittifaktır. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Yüzyılı'nın ilk parlamentosu olan 28'inci Dönem TBMM'de Yeniden Refah Partili arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin daha ileriye götürülmesi için çalışacağız. Milletin bize verdiği tarihsel sorumluluğu yerine getirmek için iktidarıyla, muhalefetiyle Meclis'te yapacağımız çalışmalarda Yeniden Refah Partisinin manevi gücünü her zaman yanımızda hissedeceğiz."

Kurtulmuş, milletvekili seçilen Erbakan ve diğer isimleri tebrik ettiğini dile getirerek, yarınki TBMM Başkanlığı seçimlerinde destek vereceklerine inandığını ifade etti.

"Yeniden Refah Partisinin Meclis'te olması milletimizin faydasına olacaktır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Kurtulmuş ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

28'inci Dönem'in hayırlara vesile olmasını dileyen Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak milletin meclisinde, milletin faydasına işlere destek olmak; hayra vesile, şerre fren olmak maksadıyla bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisinin Meclis'te olması hedeflerimize ulaşmakla birlikte milletimizin faydasına olacaktır." diye konuştu.

Erbakan, Numan Kurtulmuş'a yarınki başkanlık seçiminde başarılar diledi.

"Cumhur İttifakı dönemsel, mevsimsel bir ittifak değildir"

Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı dönemsel, mevsimsel bir ittifak değildir. Ortak hedefleri, amaçları olan, siyasi kimlikleri, siyasi parti olarak kendi programları farklı olsa da esas itibarıyla Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortak konularda anlaşmış ve bu istikamette yürüyen bir siyasi harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise Cumhur İttifakı içerisinde yer alırken temelde üç hedeflerinin olduğuna işaret ederek, birincisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, ikincisinin parlamentoda milletvekili adaylarının yer alması, üçüncüsünün de Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde etmesi olduğunu, bu hedeflerinin hepsini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı seçiminde destek istediğini aktaran Yapıcıoğlu, "Bizim bütün işlerimiz aramızda istişareyledir. Arkadaşlarımızla bu konuyu konuşacağız. İnşallah yarın tam kadro olarak Meclis'te bulunup Meclis Başkanlığı seçimlerinde oyumuzu kullanacağız." ifadesini kullandı.

DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüşme

Numan Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada da DSP'nin seçim kampanyası sırasında gösterdiği gayretli çalışmalar için teşekkür etti.

Erdoğan'a verilen desteğin tarihi nitelikte olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Rahmetli Ecevit'in milli, yerli ve Türkiyeci fikirlerinin bir şekilde bu kampanyada Cumhur İttifakı'nın yanında yer alması bizim için anlamlıydı." dedi.

TBMM çatısı altında güçlü çalışmalara imza atacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Siyasi partiler olarak farklı fikirlerimiz olmakla birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler, ortak, milli hedeflerde bir araya gelmiş ve bu istikamette yürüyüşünü anlamlı bir şekilde sürdüren kalıcı bir ittifaktır." değerlendirmesini yaptı.

Aksakal ise DSP'nin kuruluş gerekçelerinin özünü oluşturan "Tam bağımsız Türkiye" idealindeki çalışmalarını bu dönemde Cumhur İttifakı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek sürdürdüklerini, TBMM Başkanlığı seçiminde de Kurtulmuş'u destekleyeceklerini söyledi.

Aksakal, Kurtulmuş'a eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminden imzalı bir kalemini hediye etti.

İYİ Parti ziyareti

Numan Kurtulmuş, daha sonra İYİ Parti Grup başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'yı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, seçim dönemindeki politik farklılıkları bir kenara bırakarak, 28'inci Dönem'e hayırlı bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yeni kabinenin bugün ilk toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, "İşin yürütme kısmı tamamlandı. Şimdi yasama kısmını tamamlayacağız. Milletvekillerimiz görevlerine başladı, yarın da TBMM Başkanı seçilecek. Böylece Meclis'in bütün organları teşekkül edecektir. 28'inci Dönem Meclisi, Türkiye Yüzyılı'nın, yani Cumhuriyetimizin ikinci yüzyıl başlangıç Meclisidir." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu ise TBMM'nin doğru çalışabilmesi için atılması gereken adımları konuştuklarını ve bazı konularda mutabık kaldıklarını aktardı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının TBMM tarafından ele alınması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, "Bunun için TBMM'ye bir kanun teklifi vereceğiz. Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamalarının TBMM'de çıkarılacak bir kanunla yapılması için TBMM Başkanından destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, milletin ve devletin yararına olan her türlü kararın yanında olduklarını kaydetti.

(Bitti)